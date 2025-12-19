Logo
Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

Foto: ATV

Policijski službenik noćas je zadobio tjelesne povrede u mjestu Jehovac, kada su ga napala dvojica muškaraca.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, oko 2:40 sati, 19. decembra ove godine, prilikom intervencije policijskih službenika u mjestu Jehovac gdje je zatečeno više osoba u alkoholiziranom stanju, jedan policijski službenik je zadobio tjelesne povrede uslijed fizičkog napada od strane osoba D.V. rođen 1991. godine iz Kiseljaka i J.T. rođen 1991. godine iz Fojnice.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom osumnjičeni D.V. i J.T. su lišeni slobode i protiv njih se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje u vezi sa krivičnim djelom „Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti“, saopšteno je iz MUP-a SBK, piše Avaz.

