Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

Izvor:
Avaz
19.12.2025
16:29
Komentari:0
Policijski službenik noćas je zadobio tjelesne povrede u mjestu Jehovac, kada su ga napala dvojica muškaraca.
Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, oko 2:40 sati, 19. decembra ove godine, prilikom intervencije policijskih službenika u mjestu Jehovac gdje je zatečeno više osoba u alkoholiziranom stanju, jedan policijski službenik je zadobio tjelesne povrede uslijed fizičkog napada od strane osoba D.V. rođen 1991. godine iz Kiseljaka i J.T. rođen 1991. godine iz Fojnice.
Ekonomija
Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje
U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom osumnjičeni D.V. i J.T. su lišeni slobode i protiv njih se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje u vezi sa krivičnim djelom „Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti“, saopšteno je iz MUP-a SBK, piše Avaz.
Ekonomija
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Zdravlje
2 h0
Emisije
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
33
18
30
18
19
17
57
Trenutno na programu