Krio drogu u točku: Banjalučanin uhapšen u Mrkonjić Gradu

D.V. iz Banjaluke uhapšen je danas u Mrkonjić Gradu zbog sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Hapšenje su izvršili policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Banjaluka, na osnovu prethodno prikupljenih operativnih saznanja, a kako se vidi na fotografijama, drogu je krio u točku automobila.
Preduzimajući planske mjere i radnje, u mjestu Surjan, opština Mrkonjić Grad, policija je zaustavila i izvršila kontrolu putničkog automobila 'fijat' kojim je upravljalo lice D.V. iz Banjaluke.
"Izvršen je pretres vozila koje je koristilo osumnjičeno lice i tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 560 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu", stoji u saopštenju policije.
Nakon kompletiranja i dokumentovana predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenog lica.
