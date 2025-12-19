Krio drogu u točku: Banjalučanin uhapšen u Mrkonjić Gradu

D.V. iz Banjaluke uhapšen je danas u Mrkonjić Gradu zbog sumnje da je počinilo krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Hapšenje su izvršili policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Banjaluka, na osnovu prethodno prikupljenih operativnih saznanja, a kako se vidi na fotografijama, drogu je krio u točku automobila.

Droga sakrivena u točku

Preduzimajući planske mjere i radnje, u mjestu Surjan, opština Mrkonjić Grad, policija je zaustavila i izvršila kontrolu putničkog automobila 'fijat' kojim je upravljalo lice D.V. iz Banjaluke.

"Izvršen je pretres vozila koje je koristilo osumnjičeno lice i tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 560 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu", stoji u saopštenju policije.

Nakon kompletiranja i dokumentovana predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu protiv navedenog lica.