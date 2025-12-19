Stravična nesreća u BiH: Poginuo vozač kamiona

19.12.2025
11:09
Komentari:0
Muškarac iz Posušja (48) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Podvranić kod Širokog Brijega, potvrđeno je iz MUP Zapadnohercegovačkog kantona.
U 7.54 časova je kamion kojim je upravljao stradali vozač iz za sada nepoznatih razloga sletio s puta i prevrnuo se.
U toku je uviđaj, a saobraćaj je potpuno obustavljen.
Svijet
3 h2
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Trenutno na programu