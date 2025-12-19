Logo
Stravična nesreća u BiH: Poginuo vozač kamiona

19.12.2025

11:09

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Muškarac iz Posušja (48) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Podvranić kod Širokog Brijega, potvrđeno je iz MUP Zapadnohercegovačkog kantona.

U 7.54 časova je kamion kojim je upravljao stradali vozač iz za sada nepoznatih razloga sletio s puta i prevrnuo se.

U toku je uviđaj, a saobraćaj je potpuno obustavljen.

