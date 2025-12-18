Prikazani snimci iz kuće strave: Detalji sa suđenja Belivuku

U Specijalnom sudu u Beogradu danas su, u nastavku suđenja grupi Veljka Belivuka, prikazani video-snimci sa nadzornih kamera kuće u Ritopeku na dan ubistva Aleksandra Gligorijevića, koji je, prema navodima iz optužnice, ubijen u skrivenoj prostoriji te kuće.

U sudnici je prikazan video-snimak od 16. juna 2020. godine, koji je tužilac tražio, a na kojem se vidi kako u dvorište kuće automobilom ulaze optuženi Belivuk, Miloš Budimir, Nebojša Janković, Nikola Spasojević i Vlade Draganić.

Tog dana je, kako tužilaštvo navodi, u kući u Ritopeku ubijen Aleksandar Gligorijević zvani Puki.

Svi optuženi za koje je sudija konstatovala da se nalaze na snimku su to negirali, osim okrivljenog-saradnika Nikole Spasojevića, koji je priznao da je to on.

Na narednom snimku se vidi Draganić u dvorištu u radnom kombinezonu sa kačketom na glavi, kako zajedno sa Jankovićem ulazi u dio kuće kroz koji se ide u skrivenu prostoriju.

Gligorijević je, kako su ranije naveli okrivljeni-saradnici, mučen i ubijen jer su Belivuk i Marko Miljković smatrali da ih je izdao.

Prethodno su u sudnici izvedeni dokazi u vezi sa okrivljenim-saradnicima Srđanom Lalićem, Nikolom Spasojevićem i Borisom Hrvatinom.

Prikazani sadržaji iz telefona

Njih trojica su, za manje kazne zatvora, pristali da pričaju o krivičnim djelima koja su, prema navodima optužnice, činili pripadnici ove grupe.

Prikazani su sadržaji iz njihovih telefona i računara, pa su tako u Spasojevićevim uređajima pronađene i prikazane fotografije i video-snimci sa strelišta, na šta je Spasojević rekao da misli da se na jednom od snimaka vidi i Belivukov sin.

Belivuk je potom rekao da je to što je Spasojević rekao „bezobrazluk“ i da mu malo fali da napravi „haos“ u sudnici.

Miljković je takođe reagovao na Spasojevićeve riječi i naveo da je na snimku njegova (Spasojevićeva) sestričina, a ne Belivukov sin.

U sudnici je prikazan i mejl sa računara Lalića, u kojem se pominje ubijeni Aleksandar Šarac, Nikola Kačarević, koji je inače optužen da ga je namamio tog dana u TC „Ušće“, gdje je i ubijen, kao i Strahinja Marković, mladić koji je nestao u junu 2020. godine.

Laptop pripadao ubijenom

Lalić je rekao da je taj mejl, po nalogu vođa kriminalne grupe, uobličio te da je trebalo da posluži kako bi se skrenula istraga i nanijela politička šteta.

Za jedan laptop Lalić je naveo da je pripadao ubijenom Ljubomiru Lainoviću, a da ga je poslije ubistva koristio Belivuk.

Lainović je, inače, prema riječima okrivljenih-saradnika, ubijen nakon što je učestvovao u ubistvima Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, zato što su se pripadnici grupe plašili da će ih izdati.

Optuženi Miloš Budimir je prethodno za govornicom rekao da obavještava Interpol da su dvije osobe koje se nalaze na crvenoj potjernici trenutno u sudnici.

Inače, okrivljeni-saradnici Srđan Lalić i Nikola Spasojević, prema riječima odbrane, nalaze se na Interpolovoj potjernici Grčke zbog ubistva četvorice pripadnika takozvanog škaljarskog klana u toj državi.

Lalić i Spasojević u ovom predmetu imaju status okrivljenih-saradnika, dok u drugom postupku protiv grupe za ubistva u Grčkoj nemaju, iako su priznali da su učestvovali u pripremanju tih ubistava, naglasio je advokat Belivuka i Miljkovića.

Na početku današnjeg suđenja konstatovano je da nekoliko optuženih nije prisutno u sudnici zbog bolesti, te je sudija razdvojila postupak u odnosu na njih.

Pripadnici ove grupe optuženi su za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, prenosi Tanjug.