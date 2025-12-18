Oglasila se najpoznatija ovogodišnja ljubavnica: Neko prebacio prekidač

Kristin Kabot, žena čiji je snimak sa koncerta Koldpleja postao viralan nakon što ju je kamera uhvatila u prisnom trenutku sa šefom, ujedno i direktorom kompanije, odlučila je prekinuti višemjesečnu šutnju i ispričati svoju stranu priče.

Podsjetimo, Endi Bajron, tadašnji izvršni direktor kompanije Astronomer, bio je na koncertu Koldpleja na stadionu Žilet 16. jula sa svojom zaposlenicom Kristin Kabot, direktoricom ljudskih resursa.

Iako je Bajron oženjen, snimak koji se proširio internetom prikazuje ga kako drži ruke oko Kabot dok se ona naslanja na njega.

Otkazi pa ćutanje

Pjevač Kris Martin uočio je par na velikom ekranu i obratio im se misleći da su zaljubljeni, no njihova reakcija ga je šokirala.

Kabot je naglo sakrila lice, a Bajron se spustio na pod i nestao iz kadra.

"O, šta? Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi", komentarisao je tada Martin.

Nakon incidenta, i Bajron i Kabot dali su otkaze, no Kabot je tek sada odlučila javno progovoriti.

"Donijela sam lošu odluku i popila nekoliko Haj Nunsa (alkoholno piće) te plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom. I to nije ništa. Preuzela sam odgovornost i odrekla se svoje karijere zbog toga. To je cijena koju sam odabrala platiti", izjavila je za "Njujork Tajms".

Prijetnje smrću

Dodala je kako se zbog svega suočila i s prijetnjama smrću.

"Želim da moja djeca znaju da možete pogriješiti i da se možete stvarno zeznuti. Ali zbog toga vam ne smiju prijetiti smrću", rekla je ona.

Kabot je takođe naglasila da do te noći nije bila u seksualnoj vezi sa svojim šefom te da se nisu ni poljubili.

Prisjetila se trenutka kada se našla na velikom ekranu kao da je neko "prebacio prekidač".

"Nikada to neću moći objasniti na artikulisan ili inteligentan način", rekla je, opisujući kako se trenutak čiste radosti pretvorio u noćnu moru.

"Bila sam tako posramljena i užasnuta. Ja sam šef ljudskih resursa, a on je izvršni direktor (CEO). To je, kao, tako klišeizovano i tako loše", dodala je.

Nakon neugodne situacije, par je pobjegao u obližnji bar kako bi došli sebi, a tada ih je pogodila surova stvarnost.

"Oboje smo samo sjedili s glavama u rukama, kao, 'Šta se upravo dogodilo?' A početni razgovor bio je: 'Moramo obavijestiti upravni odbor'", zaključila je Kabot, koju mnogi smatraju najpoznatijom ovogodišnjom ljubavnicom.