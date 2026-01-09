Logo
Progovorila poznata glumica: Dijagnostikovana mi je bolest sa 19 godina, od tada sam na lijekovima

09.01.2026

22:39

Таблете лијекови
Foto: Pexels

Glumica Amanda Sajfrid otvoreno je govorila o svojoj dugogodišnjoj borbi sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP).

U novom intervjuu za Vog, četrdesetogodišnja zvijezda je otkrila da joj je dijagnostikovan „veoma težak“ OKP kada je bila tinejdžerka i da i dalje svakodnevno uzima lijekove kako bi simptome držala pod kontrolom.

Dijagnoza u ranom dobu

Setila se teškog vremena kada je imala samo 19 godina i snimala seriju „Velika ljubav“. „Živela sam u Marina del Reju u to vrijeme dok sam snimala 'Veliku ljubav', i moja mama je morala privremeno da napusti posao u Pensilvaniji da bi živela sa mnom mjesec dana“, rekla je. „Imala sam skeniranje mozga i tada sam počela da uzimam lijekove - koje i dalje uzimam svake noći.“

Uticaj na karijeru i život

Glumica je objasnila kako joj je život sa tim stanjem pomogao da se nosi sa profesionalnim odbacivanjem koje dolazi sa glumačkim poslom. „To je priroda posla“, kratko je prokomentarisala.

Ipak, morala je da pazi na druge okidače koji bi mogli da pogoršaju njeno stanje, poput „prekomernog pijenja alkohola, uzimanja bilo kakvih droga ili predugog boravka napolju“, što ju je izdvajalo od njenih vršnjaka u industriji.

Borba protiv stigme

Ovo nije prvi put da je Sejfrid govorila o svom mentalnom zdravlju. Još 2016. godine, u intervjuu za časopis Allure otkrila je koje lijekove uzima. „Uzimam Leksapro i nikada neću prestati da ga uzimam“, rekla je tada.

„Uzimam ga od svoje 19. godine. Pijem najnižu dozu. Ne vidim svrhu u prestanku. Bilo da je placebo ili ne, ne želim da rizikujem. A protiv čega se boriš? Samo protiv stigme korišćenja pomoći?“

Zvijezda emisije „Mamma Mia!“ naglasila je važnost destigmatizacije mentalnih bolesti. „Mentalna bolest je nešto što ljudi stavljaju u drugu kategoriju od drugih bolesti, ali ja ne mislim da jeste“, rekla je. „Trebalo bi je shvatiti ozbiljno kao i sve ostalo. Ne vidite mentalnu bolest - nije cista, ali je tu. Zašto morate da se dokazujete? Ako možete da je liječite, liječite je.“

