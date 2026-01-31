Logo
Large banner

Putin objavio brojke koje će razljutiti Zapad

Izvor:

Mondo.rs

31.01.2026

09:55

Komentari:

0
Путин објавио бројке које ће разљутити Запад
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio je u petak izvozne rezultate ruske vojne industrije u 2025. godini, rekavši da je proširila svoja tržišta i izglede, posebno u Africi, uprkos pritisku Zapada. Putin je ocijenio da taj sektor posluje u "komplikovanim uslovima".

"Proizvodnja ruske vojne opreme prošle godine isporučena je u više od 30 zemalja, a iznos deviznih prihoda premašio je 15 milijardi dolara", rekao je Putin na sastanku o vojnotehničkoj saradnji u Kremlju putem video poziva i dodao:

"Pritisak zapadnih zemalja je ostao, pa čak se i pojačao kako bi se usporile ili blokirale poslovne veze s Rusijom. Ali uprkos svim tim pokušajima, naši izvozni ugovori uglavnom su se dosljedno poštovali", rekao je on.

Telefon-011025

Nauka i tehnologija

Ne otvarajte lažne mejlove! Prevaranti kradu podatke korisnika

Afričke zemlje, rekao je, posebno su izrazile interesovanje za rusku proizvodnju.

"Uprkos pritisku Zapada, afrički partneri pokazuju spremnost da prošire svoje odnose sa Rusijom u vojnoj i vojno-tehničkoj oblasti", rekao je Putin. Rusija njeguje veze sa brojnim afričkim zemljama, uključujući i oblast vojne saradnje.

тоалет папир toalet papir

Savjeti

Stavite toalet papir u ključalu vodu i očistite kuću nikad lakše

Centralnoafrička Republika je 2018. godine dovela ruske plaćenike iz Vagnerove grupe da se brane od pobunjeničkih grupa. Njen novoizabrani predsjednik Fosten-Aršanž Tuadera pozvao je Putina da posjeti zemlju ovog mjeseca. Rusija je takođe ojačala odnose sa vojnim administracijama u Maliju i Burkini Faso.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

naoružanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нуждић: Када се усташки злочини прећуткују, шаље се опасна порука

Republika Srpska

Nuždić: Kada se ustaški zločini prećutkuju, šalje se opasna poruka

14 h

0
Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

Zdravlje

Pčelinji otrov liječi neke od najtežih bolesti

14 h

0
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

Društvo

Upaljen alarm: Epidemija prijeti tinejdžerima

14 h

0
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

Svijet

Orban: Mađarska Vlada neće popustiti zahtjevima Brisela i Kijeva

14 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

Svijet

Orban: Mađarska Vlada neće popustiti zahtjevima Brisela i Kijeva

14 h

0
Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару

Svijet

Dvoje djece i dvoje odraslih izgorjeli u požaru

15 h

0
Клизиште у Италији

Svijet

Zgrade i automobili vise sa litice: Pukotina od 4 kilometra prepolovila grad

15 h

0
Хорор: Пронађен дјечак пререзаног врата

Svijet

Horor: Pronađen dječak prerezanog vrata

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner