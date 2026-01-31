Dvoje djece i dvoje odraslih izgorjeli u požaru

Dvoje dece i dvoje odraslih poginuli su u požaru u kući u Altajskom kraju u Rusiji, saopštile su danas regionalne agencije za sprovođenje zakona.

U saopštenju se navodi da je požar izbio sinoć u kući i da su dvoje djece i dvije odrasle osobe preminuli u bolnici od posljedica udisanja dima, prenijela je agencija RIA Novosti.

Tenis Sportska legenda nahvalila Đokovića kao niko do sada

Pokrenut je krivični postupak zbog izazivanja smrti iz nehata, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je najvjerovatniji uzrok požara neispravna peć.