Logo
Large banner

Dvoje djece i dvoje odraslih izgorjeli u požaru

Izvor:

Agencije

31.01.2026

08:57

Komentari:

0
Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару
Foto: Pixabay

Dvoje dece i dvoje odraslih poginuli su u požaru u kući u Altajskom kraju u Rusiji, saopštile su danas regionalne agencije za sprovođenje zakona.

U saopštenju se navodi da je požar izbio sinoć u kući i da su dvoje djece i dvije odrasle osobe preminuli u bolnici od posljedica udisanja dima, prenijela je agencija RIA Novosti.

Новак Ђоковић

Tenis

Sportska legenda nahvalila Đokovića kao niko do sada

Pokrenut je krivični postupak zbog izazivanja smrti iz nehata, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je najvjerovatniji uzrok požara neispravna peć.

Podijeli:

Tagovi:

požar

poginula porodica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Клизиште у Италији

Svijet

Zgrade i automobili vise sa litice: Pukotina od 4 kilometra prepolovila grad

15 h

0
Хорор: Пронађен дјечак пререзаног врата

Svijet

Horor: Pronađen dječak prerezanog vrata

15 h

0
Агресивни тумор који личи на модрицу и враћа се након лијечења

Zdravlje

Agresivni tumor koji liči na modricu i vraća se nakon liječenja

15 h

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Preminula još jedna putnica iz voza smrti

15 h

0

Više iz rubrike

Клизиште у Италији

Svijet

Zgrade i automobili vise sa litice: Pukotina od 4 kilometra prepolovila grad

15 h

0
Хорор: Пронађен дјечак пререзаног врата

Svijet

Horor: Pronađen dječak prerezanog vrata

15 h

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Preminula još jedna putnica iz voza smrti

15 h

0
Руски ПВО оборио 26 украјинских дронова

Svijet

Ruski PVO oborio 26 ukrajinskih dronova

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner