Dvoje djece i dvoje odraslih izgorjeli u požaru

31.01.2026
08:57
Dvoje dece i dvoje odraslih poginuli su u požaru u kući u Altajskom kraju u Rusiji, saopštile su danas regionalne agencije za sprovođenje zakona.
U saopštenju se navodi da je požar izbio sinoć u kući i da su dvoje djece i dvije odrasle osobe preminuli u bolnici od posljedica udisanja dima, prenijela je agencija RIA Novosti.
Pokrenut je krivični postupak zbog izazivanja smrti iz nehata, navodi se u saopštenju.
Ističe se da je najvjerovatniji uzrok požara neispravna peć.
