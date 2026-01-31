Ruski PVO oborio 26 ukrajinskih dronova

Izvor:
SRNA
31.01.2026
08:28
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 26 ukrajinskih dronova tokom protekle noći, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
U saopštenju se navodi da je 17 dronova oboreno iznad Brjanske i sedam iznad Smolenske oblasti.
"Po jedan dron oboren je iznad Belgorodske oblasti i iznad Krima", navodi se u saopštenju.
