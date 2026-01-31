Logo
Lažno priznao ubistvo Čarlija Kirka: Prijeti mu do 15 godina zatvora

31.01.2026

08:24

Foto: Tanjug/AP/Kena Betancur

Džordž Zin (71) suočava se sa kaznom u trajanju do 15 godina zatvora nakon što je potvrdio da je namjerno dao lažno priznanje o ubistvu američkog patriote i izvršnog direktora organizacije "Turning Point USA", Čarlija Kirka, i to kako bi zbunio vlasti.

Zin je u septembru 2025. godine na Univerzitetu Juta Veli u Provu uzvikujući tvrdio da je ubio Kirka, što je izazvalo privremenu zabunu u javnosti i na internetu, prije nego što je policija utvrdila da nije bio odgovoran za pucnjavu, prenosi "Gardijan".

Kasnije je rekao istražiocima da je lažno priznao ubistvo kako bi "pravi osumnjičeni mogao da pobjegne".

Pored optužbi za ometanje pravde, Zin je priznao posjedovanje više od 20 slika koje prikazuju seksualno zlostavljanje djece, uključujući maloljetnike uzrasta između pet i 12 godina, i razmjenu eksplicitnih poruka sa istim sadržajem.

Na sudu državnog suda u Juti, sudija Tomas Lou osudio je Zina na pet godina zbog priznanja krivične prijave za ometanje istrage i dodatnih od godinu do 15 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djece.

Konačnu dužinu zatvorske kazne odrediće komisija za uslovni otpust.

Tužioci Jute istovremeno su optužili Tajlera Robinsona za ubistvo Kirka i za njega se traži smrtna kazna.

Tag:

Čarli Kirk

