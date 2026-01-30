Kralj dijamanta preminuo tokom bizarnog zahvata

Luksuz, dijamanti i prestižna adresa u samom srcu Pariza nisu bili dovoljni da sačuvaju život čovjeku koji je vladao svjetskim tržištem dragog kamenja.

Ehud Arje Laniado, belgijsko-izraelski magnat, čije je ime decenijama bilo sinonim za ekstremno bogatstvo, okončao je svoj put na najbizarniji i najtragičniji način, tokom rutinskog zahvata za povećanje penisa u jednoj privatnoj klinici, piše Blic.

Sudbonosne večeri u martu 2019. godine, Laniado se nalazio u renomiranoj ordinaciji u centru francuske prestonice. Prema navodima svjedoka, on je tokom primanja injekcija iznenada kolabirao. Uprkos hitnoj intervenciji bolničara koji su ubrzo stigli na lice mjesta, milijarderu nije bilo spasa; srce „kralja dijamanata“ prestalo je da kuca tamo gdje je najmanje očekivao, ostavljajući iza sebe imperiju i bezbroj pitanja.

Misterija fatalne injekcije: Šta je zapravo ubilo milijardera

Francuska policija je slučaj prvobitno istraživala kao moguće ubistvo iz nehata, ali je istraga ubrzo dobila neočekivan obrt.

Tužilaštvo je nakon detaljne analize zaključilo da same injekcije nisu bile direktan uzrok smrti. Obdukcija je otkrila da je Laniado imao značajno uvećano srce, a patolozi su slučaj proglasili otkazivanjem srčanog mišića uslijed ekstremnog fizičkog stresa.

Međutim, ono što je posebno šokiralo javnost bili su nalazi forenzičara o supstancama koje je milijarder koristio. Utvrđeno je da je Laniado konzumirao zabranjene supstance, kao i lijekove za poboljšanje erekcije. Prema riječima stručnjaka, upravo je koktel tih supstanci u kombinaciji sa stresom tokom zahvata drastično povećao rizik od srčanog udara, što se na kraju pokazalo kobnim.

Ljekarima trajno zabranjen rad

Nakon višegodišnjeg sudskog procesa, slučaj je konačno dobio epilog, prenose strani mediji. Fokus suđenja bio je na radu same klinike i postupcima ljekara u kritičnim momentima nakon pacijentovog kolapsa. Osnivač klinike, plastični hirurg Gaj H. i njegov kolega koji ga je mijenjao tog dana, proglašeni su krivim za nepružanje pomoći, kršenje propisa o lijekovima i neovlašćeno bavljenje medicinom.

Tužilaštvo je tokom procesa iznijelo frapantne podatke: hirurg nije imao potrebnu registraciju kod medicinske komore i obavljao je zahvate bez važeće licence. Klinika se suočila sa optužbama za dugogodišnju upitnu praksu, koja je u potpunosti isplivala na videlo tek nakon smrti slavnog klijenta. Oba ljekara, koji su već u osmoj deceniji života, dobili su uslovne zatvorske kazne i visoke novčane globe, uz trajnu zabranu bavljenja medicinskom praksom, iako su oslobođeni direktne krivice za samu milijarderovu smrt.

Od “Plavog mjeseca” do tragičnog kraja: Ko je bio Ehud Arje Laniado

Ehud Arje Laniado nije bio samo bogataš; bio je jedna od najuticajnijih figura u globalnom biznisu sa dijamantima. Vlasnik konsultantske firme Mercury Diamond, Laniado je bio čovjek iz sjenke iza nekih od najvećih prodaja u istoriji. Upravo on je 2015. godine stajao iza prodaje čuvenog dijamanta „Blue Moon of Josephine“, jednog od najskupljih kamenova na svijetu, koji je prodat za nevjerovatnih 48,4 miliona dolara.

Njegov uspon bio je meteorski – od skromnih početaka u Antverpenu do statusa neprikosnovenog autoriteta za procjenu vrijednosti dijamanata. Ipak, njegova opsesija fizičkim izgledom i statusom, prema riječima njegovih bliskih saradnika, bila je njegova slaba tačka. Ironija sudbine je htjela da čovjek koji je proveo život tražeći savršenstvo u najtvrđem kamenu na svijetu, strada u potrazi za sopstvenim estetskim savršenstvom.