Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, podriva mirovne napore u ukrajinskom sukobu. Sa takvim „zlonamjernim“ stavom, napredak je teško postići, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Zvaničnik je ovako prokomentarisao izjavu Kalas nakon sastanka ministara spoljnih poslova EU kada je ona ocijenila da EU ne želi da pokrene obnavljanje dijaloga sa Rusijom i ne namjerava da ponudi Moskvi bilo kakve ustupke po pitanju Ukrajine.

„Svaka normalna organizacija otpustila bi Kaju samo zbog ovog govora. Ona potkopava mirovni proces (predsjednika SAD Donalda Trampa) i naporan rad mirovnjaka, dok istovremeno idiotski napada uspješan sastanak u Abu Dabiju. Nema rješenja. Samo sabotaža. Sa zlobnom Kajom se ne može postići nikakav napredak“, napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.

Prethodno je u Abu Dabiju završen drugi dan pregovora trilateralne radne grupe za bezbjednosna pitanja uz učešće predstavnika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Nova runda pregovora u Abu Dabiju planirana je za 1. februar,prenosi Sputnjik.