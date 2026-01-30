Ruski vojni proizvodi isporučeni su u više od 30 zemalja tokom 2025. godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Devizni prihodi su premašili 15 milijardi dolara", rekao je Putin na sastanku Komisije za vojno-tehničku saradnju.

On je dodao da je ruski sistem vojno-tehničke saradnje pokazao efikasnost i visoku održivost u 2025. godini i da obim isporuka ruskih vojnih proizvoda pruža mogućnost za dodatno izdvajanje sredstava za modernizaciju preduzeća namjenske industrije.

Region Crvena potjernica za Milošem Medenicom na stranici Interpola

"Pritisak zapadnih zemalja na naše partnere da uspore i blokiraju svoje poslovne veze sa Rusijom se nastavio, pa čak i povećao. Međutim, uprkos svim tim pokušajima, naši izvozni ugovori su uglavnom pouzdano ispunjavani", rekao je Putin.

Očekuje se da će obim ruskog vojnog izvoza biti značajno povećan prema planovima za 2026. godinu.

Putin je najavio da će dodatne Vladine mjere podrške vojno-tehničkoj saradnji biti uvedene u periodu od 2026. do 2028. godine.