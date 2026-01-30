Logo
Large banner

Putin: Ruski vojni proizvodi isporučeni u više od 30 zemalja

Izvor:

SRNA

30.01.2026

20:31

Komentari:

0
Путин: Руски војни производи испоручени у више од 30 земаља
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Ruski vojni proizvodi isporučeni su u više od 30 zemalja tokom 2025. godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Devizni prihodi su premašili 15 milijardi dolara", rekao je Putin na sastanku Komisije za vojno-tehničku saradnju.

On je dodao da je ruski sistem vojno-tehničke saradnje pokazao efikasnost i visoku održivost u 2025. godini i da obim isporuka ruskih vojnih proizvoda pruža mogućnost za dodatno izdvajanje sredstava za modernizaciju preduzeća namjenske industrije.

Милош Меденица

Region

Crvena potjernica za Milošem Medenicom na stranici Interpola

"Pritisak zapadnih zemalja na naše partnere da uspore i blokiraju svoje poslovne veze sa Rusijom se nastavio, pa čak i povećao. Međutim, uprkos svim tim pokušajima, naši izvozni ugovori su uglavnom pouzdano ispunjavani", rekao je Putin.

Očekuje se da će obim ruskog vojnog izvoza biti značajno povećan prema planovima za 2026. godinu.

Putin je najavio da će dodatne Vladine mjere podrške vojno-tehničkoj saradnji biti uvedene u periodu od 2026. do 2028. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Oružje

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

Region

Crvena potjernica za Milošem Medenicom na stranici Interpola

1 d

0
Кристина Агилера

Scena

Slavna pjevačica golim grudima zapalila internet

1 d

0
Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"

Kultura

Kevin ostao bez majke: Preminula glumica iz filma "Sam u kući"

1 d

0
Лото резултати: Извучени бројеви у 9. колу

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 9. kolu

1 d

0

Više iz rubrike

Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Tramp: Samo Iran zna da li postoji rok za dogovor

1 d

0
Зеленски: Није било напада на енергетске циљеве

Svijet

Zelenski: Nije bilo napada na energetske ciljeve

1 d

0
Мислила да је нашла љубав, а остала празних џепова

Svijet

Mislila da je našla ljubav, a ostala praznih džepova

1 d

0
Ruska zastava

Svijet

Rusija spremna da istraži opcije za pridruživanje projektu "Trampov put"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner