Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 9. kolu

30.01.2026
U devetom kolu igre Loto nije izvučena glavna premija vrijedna 6.950.000 KM.
Nijedan igrač nakon šest izvučenih brojeva nije imao priliku za sedmicu.
Brojevi koje je bubanj izbacio u devetom kolu su 36, 22, 6, 10, 5, 25 i 9.
Iako nije bilo sedmice, dva igrača su osvojila izuzetno vrijednu šesticu.
Šest pogodaka njima dvojici donijelo je po 39.950 KM.
Kada je u pitanju igra Loto plus, u njoj su izvučeni brojevi 23, 11, 18, 28, 33, 8 i 7.
Nakon šest izvučenih brojeva dva igrača su imala priliku da osvoje milione, ali je iz bubnja izašao broj 7.
Njih dvojica su čekali brojeve 3 i 14. Inače, igra Loto plus nosila premiju vrijednu 3.170.000 KM.
Džoker je u osmom kolu bio vrijedan 530 hiljada maraka, a ni on nije pogođen.
Džoker broj je glasio 408497.
