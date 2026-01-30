Logo
Large banner

Mislila da je našla ljubav, a ostala praznih džepova

Izvor:

Telegraf

30.01.2026

18:06

Komentari:

0
Мислила да је нашла љубав, а остала празних џепова
Foto: Unsplash

San o pravoj ljubavi za Irmtraut M. (71) iz Beča završio se finansijskom katastrofom. Penzionisana zubarka postala je žrtva takozvane "ljubavne prevare", nakon što ju je muškarac koga je upoznala putem aplikacije za upoznavanje prevario, opljačkao i potom nestao.

Kako je ispričala, muškarac po imenu Hans predstavio joj se kao uspješan biznismen, galantan i obrazovan, i već nakon dva mjeseca veze uselio se kod nje.

"Brzo sam bila fascinirana njime. Djelovao je kao neko ko mnogo zna i kome mogu da vjerujem", priznala je Irmtraut, koja danas otvoreno kaže da sebe krivi što nije ranije posumnjala.

Ubrzo nakon što su počeli zajednički život, Hans je vršio pritisak na penzionerku da otvori novu kozmetičku kliniku, obećavajući da će je, zahvaljujući svojim navodnim poslovnim vezama, učiniti "najbogatijom ženom u Austriji".

Predstavljao se kao generalni direktor, zapošljavao osoblje, pisao recepte i, kako tvrdi žrtva, rasipao njen novac. Procjenjuje se da je na taj način potrošio najmanje 200.000 evra, piše Hojte.

Rusija

Svijet

Rusija spremna da istraži opcije za pridruživanje projektu "Trampov put"

Kako su njegova "poslovna putovanja" postajala sve češća i duža, Irmtraut je, kako kaže, sve više padala u depresiju. U tom periodu, Hans joj je poklonio malog psa, čivavu po imenu Pikaso, koji joj je, kako navodi, i danas velika utjeha.

Sumnje su se potvrdile kada je angažovala privatnog detektiva. On je Hansa pronašao u Poljskoj, u društvu druge žene. Prilikom hapšenja, u ranim jutarnjim časovima, kod njega su pronađeni pasoš, oko 5.000 evra u gotovini i sva potrebna dokumenta, što je ukazivalo da je planirao da pobjegne.

Tokom suđenja za tešku prevaru u Gracu, u jesen 2019. godine, osumnjičeni je iznenada nestao i od tada se vodi kao bjegunac.

Војска Србије

Svijet

Najavljen referendum o produženju vojnog roka

"Mnoge žene se stide da javno govore o ovome. Ali umjesto što se stide, treba da potraže pomoć i razgovaraju sa nekim o tome", rekla je ona.

Iako je prošlo dosta vremena, ona ne gubi nadu da će pravda biti zadovoljena.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Ljubav

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ruska zastava

Svijet

Rusija spremna da istraži opcije za pridruživanje projektu "Trampov put"

1 d

0
Војска војници парада

Svijet

Najavljen referendum o produženju vojnog roka

1 d

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Nisu naučili lekciju: Novaka Đokovića ponovo ponižavaju

1 d

0
Хорор: Полиција затекла монструма како силује дјевојчицу

Srbija

Horor: Policija zatekla monstruma kako siluje djevojčicu

1 d

1

Više iz rubrike

Ruska zastava

Svijet

Rusija spremna da istraži opcije za pridruživanje projektu "Trampov put"

1 d

0
Војска војници парада

Svijet

Najavljen referendum o produženju vojnog roka

1 d

0
Велика прогноза до марта: Прекида се циркулација

Svijet

Velika prognoza do marta: Prekida se cirkulacija

1 d

1
Луиђи Манђоне "Насмијани убица"

Svijet

"Nasmijani ubica" ipak neće biti pogubljen

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner