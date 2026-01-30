Mislila da je našla ljubav, a ostala praznih džepova

San o pravoj ljubavi za Irmtraut M. (71) iz Beča završio se finansijskom katastrofom. Penzionisana zubarka postala je žrtva takozvane "ljubavne prevare", nakon što ju je muškarac koga je upoznala putem aplikacije za upoznavanje prevario, opljačkao i potom nestao.

Kako je ispričala, muškarac po imenu Hans predstavio joj se kao uspješan biznismen, galantan i obrazovan, i već nakon dva mjeseca veze uselio se kod nje.

"Brzo sam bila fascinirana njime. Djelovao je kao neko ko mnogo zna i kome mogu da vjerujem", priznala je Irmtraut, koja danas otvoreno kaže da sebe krivi što nije ranije posumnjala.

Ubrzo nakon što su počeli zajednički život, Hans je vršio pritisak na penzionerku da otvori novu kozmetičku kliniku, obećavajući da će je, zahvaljujući svojim navodnim poslovnim vezama, učiniti "najbogatijom ženom u Austriji".

Predstavljao se kao generalni direktor, zapošljavao osoblje, pisao recepte i, kako tvrdi žrtva, rasipao njen novac. Procjenjuje se da je na taj način potrošio najmanje 200.000 evra, piše Hojte.

Svijet Rusija spremna da istraži opcije za pridruživanje projektu "Trampov put"

Kako su njegova "poslovna putovanja" postajala sve češća i duža, Irmtraut je, kako kaže, sve više padala u depresiju. U tom periodu, Hans joj je poklonio malog psa, čivavu po imenu Pikaso, koji joj je, kako navodi, i danas velika utjeha.

Sumnje su se potvrdile kada je angažovala privatnog detektiva. On je Hansa pronašao u Poljskoj, u društvu druge žene. Prilikom hapšenja, u ranim jutarnjim časovima, kod njega su pronađeni pasoš, oko 5.000 evra u gotovini i sva potrebna dokumenta, što je ukazivalo da je planirao da pobjegne.

Tokom suđenja za tešku prevaru u Gracu, u jesen 2019. godine, osumnjičeni je iznenada nestao i od tada se vodi kao bjegunac.

Svijet Najavljen referendum o produženju vojnog roka

"Mnoge žene se stide da javno govore o ovome. Ali umjesto što se stide, treba da potraže pomoć i razgovaraju sa nekim o tome", rekla je ona.

Iako je prošlo dosta vremena, ona ne gubi nadu da će pravda biti zadovoljena.

(Telegraf.rs)