Velika prognoza do marta: Prekida se cirkulacija

Izvor:

ATV

30.01.2026

17:03

Велика прогноза до марта: Прекида се циркулација
Foto: ATV

Čini se da se temperature ispod nule vraćaju. Prema Sever Veder Jurop, polarna cirkulacija će se prekinuti, stvarajući dugotrajan hladan vremenski obrazac nad Sjevernom Amerikom i Evropom.

Kako je objavljeno, najnoviji modeli ukazuju na snažan događaj stratosferskog zagrijavanja sredinom februara, koji će dovesti do slabljenja i cijepanja stratosferskog polarnog vrtloga iznad sjeverne hemisfere.

облачно-временска прогноза

Društvo

Kada nas očekuje porast temperatura?

Takav razvoj događaja povezan je s prodorima hladnog vazduha u srednje geografske širine, uključujući veći dio Evrope.

Polarni vrtlog nad sjevernom hemisferom

To će donijeti velike vremenske poremećaje u nadolazećim sedmicama, a prema trenutnim podacima, moglo bi trajati do ranog proljeća.

Očekuje se da će se to stratosfersko zagrijavanje početi odvijati tokom sljedećih osam do 10 dana.

Polarni vrtlog je naziv za zimsku cirkulaciju nad sjevernom hemisferom. Podijeljen je na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i učincima. Snažan polarni vrtlog može zadržati hladniji vazduh u polarnim područjima, sprečavajući ga da se dalje kreće.

Новак Ђоковић

Tenis

Čovjek zvani rekord: Đoković je u petak oborio još nekoliko

Hladniji polarni vazduh kretaće se prema Evropi, pokrivajući veći dio kontinenta na sjeveroistoku. Sistem niskog pritiska na zapadu spriječiće da veći dio arktičke vazdušne mase dosegne centralne i zapadne dijelove.

Sistem niskog pritiska donijeće topliji vazduh u južne i centralne dijelove, što će zadržati hladniji vazduh nad sjeverozapadnim i sjevernim dijelovima kontinenta.

Istovremeno, počeće se formirati snažno stratosfersko zagrijavanje.

Sredinom februara, nakon stratosferskog zagrijavanja, vidljivi su jasni znakovi kolapsa cirkulacije polarnog vrtloga. U Evropi se očekuje spuštanje hladne vazdušne mase sa sjevera. Takav nastavak kolapsa vremenske cirkulacije, tj. hladnog trenda, očekuje se početkom marta.

Kako je objavljeno, analiza pritiska u stratosferi pokazuje formiranje izražene anomalije visokog pritiska iznad Arktika i Grenlanda, uz rascjep jezgra polarnog vrtloga na dvije odvojene cirkulacijske cjeline. Takav uzorak omogućuje premještanje hladnijih vazdušnih masa prema Evropi u periodu od 10 do 30 dana nakon vrhunca zagrijavanja.

Blokada visokog pritisaka nad sjevernim Atlantikom i Grenlandom

Prognoze anomalije pritiska u troposferi za drugu polovinu februara ukazuju na blokirajući visoki pritisak nad sjevernim Atlantikom i Grenlandom te sniženi pritisak nad većim dijelom Evrope. Taj raspored pogoduje sjevernom i sjeveroistočnom strujanju, što povećava vjerovatnoću hladnijeg vremena nad kontinentalnom Evropom.

celinac

Gradovi i opštine

Kurtinović ponovo opozvan, Savičić predsjednik Skupštine

Temperaturne prognoze u istom periodu pokazuju negativne anomalije nad sjevernom, sjeveroistočnom i dijelom srednje Evrope, dok bi južni i jugozapadni dijelovi kontinenta povremeno mogli biti pod uticajem toplijeg južnog strujanja, u zavisnosti od položaja ciklona nad zapadnim Sredozemljem.

Dugoročniji trendovi za kraj februara i početak marta sugerišu nastavak poremećenog cirkulacijskog uzorka, s mogućnošću ponovljenih prodora hladnog vazduha iz polarnih područja prema Evropi. Takvi obrasci u prošlosti su često bili povezani s dužim periodima ispodprosječnih temperatura i povećanom učestalošću zimskih vremenskih pojava.

Vrijeme

Vremenska prognoza

