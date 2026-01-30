Nožem odsjekla genitalije partneru, pa otišla u kupovinu krvavih ruku

Žena je u Bilbau, na sjeveru Španije, izvršila brutalni napad nožem na svog partnera, odsjekavši mu genitalije prije nego što je, prema izvještajima, otišla u kupovinu sa rukama prekrivenim krvlju.

Policija je potvrdila hapšenje osumnjičene, 55-godišnje Južnoamerikanke, zbog sumnje na ubistvo, dok je njen partner, 67-godišnji muškarac evropskog porijekla, pronađen mrtav u stanu sa jasnim znacima nasilne smrti.

Ertzainca, autonomna policijska snaga Baskije, pozvana je na teren u stambenom naselju Uribari, gdje je osumnjičena na licu mjesta priznala ubistvo.

Policija je odbila da komentariše posjekotine genitalija i tvrdnje o kupovini koje je prvobitno emitovala španska televizijska stanica Telesinko.

Komšije su rekle da je par živio u iznajmljenom stanu na petom spratu i opisali žrtvu kao vlasnika bara koji je cijelog života živio u tom kraju. Njegova partnerka se uselila kod njega prije oko četiri godine, dodali su, piše "The Sun".