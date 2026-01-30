Puhovac i Bojić o unapređenju saradnje u oblasti trgovine u Laktašima

Izvor:
ATV
30.01.2026
16:26
Komentari:0
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac i pomoćnik ministra Dušanka Tegeltija boravili su danas, 30. januara 2026. godine, u radnoj posjeti Laktašima u sklopu koje su se sastali sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem.
Ministar Puhovac i gradonačelnik Bojić razgovarali su o unapređenju saradnje na polju trgovine, promocije domaćih proizvoda i daljem razvoju turističke ponude grada Laktaši.
Sagovornici su potvrdili važnost zajedničkih aktivnosti usmjerenih na jačanje tržišne prepoznatljivosti proizvoda domaćih proizvođača sa područja Laktaša, kao i njihove promocije na širem tržištu, a u posebnom fokusu razgovora bila je podrška malim lokalnim proizvođačima koji, uz proizvodnju zdrave hrane, imaju i ulogu u razvoju turizma.
Tenis
Đoković napisao tri riječi na kameri i oduvao cijelu planetu
Puhovac i Bojić dogovorili su da će u narednom periodu zajedno posjetiti privredne subjekte koji posluju na području grada, te da će zajednički raditi na promociji lokalnih manifestacija i brendiranju domaćih i turističkih proizvoda laktaške regije, a u cilju ostvarivanja bolje vidljivosti Laktaša kao poželjne destinacije za domaće i strane goste.
Tenis
1 d0
BiH
1 d0
Region
1 d0
Tenis
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu