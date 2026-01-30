Puhovac i Bojić o unapređenju saradnje u oblasti trgovine u Laktašima

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac i pomoćnik ministra Dušanka Tegeltija boravili su danas, 30. januara 2026. godine, u radnoj posjeti Laktašima u sklopu koje su se sastali sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem.

Ministar Puhovac i gradonačelnik Bojić razgovarali su o unapređenju saradnje na polju trgovine, promocije domaćih proizvoda i daljem razvoju turističke ponude grada Laktaši.

Sagovornici su potvrdili važnost zajedničkih aktivnosti usmjerenih na jačanje tržišne prepoznatljivosti proizvoda domaćih proizvođača sa područja Laktaša, kao i njihove promocije na širem tržištu, a u posebnom fokusu razgovora bila je podrška malim lokalnim proizvođačima koji, uz proizvodnju zdrave hrane, imaju i ulogu u razvoju turizma.

Tenis Đoković napisao tri riječi na kameri i oduvao cijelu planetu

Puhovac i Bojić dogovorili su da će u narednom periodu zajedno posjetiti privredne subjekte koji posluju na području grada, te da će zajednički raditi na promociji lokalnih manifestacija i brendiranju domaćih i turističkih proizvoda laktaške regije, a u cilju ostvarivanja bolje vidljivosti Laktaša kao poželjne destinacije za domaće i strane goste.