Đoković dobio poziv usred intervjua: Brate, veliki si

Odigrao je jednu od najboljih partija svih vremena, dva puta se vraćao iz minusa u setovima, da bi u trećem preživio nevjerovatan pritisak osam brejk lopti i na kraju slavio protiv Janika Sinera.

Tenis Čovjek zvani rekord: Đoković je u petak oborio još nekoliko

Poslije meča se oglasio i veliki Novakov prijatelj, Gren slem šampion, Huan Martin Del Potro, koji je prvo objavio tvit u kojem je čestitao Đokoviću, da bi potom napravio i veliko iznenađenje i uključio se uživo video pozivom dok je davao izjavu za argentinski ESPN.

"Neko želi da te vidi i da ti čestita", rekla je novinarka, koja je dala svoj telefon Novaku.

"Brate, kako si", pitao je Novak, a uzvratio je Del Potro čestitkama.

"Čestitam brate, veliki si Novače, kakva sreća", rekao je Del Potro.

Tenis Siner ponavljao tri riječi nakon poraza: Šta je rekao za Đokovića

"Vidio sam tvoj tvit gdje si prognozirao da će Novak i Alkaraz biti u finalu. Jesi li ti čarobnjak, kakva prognoza?", rekao je Novak uz osmijeh.

"Ovo je jedna od najemotivnijih pobeda u tvojoj karijeri", poručio je Delpo.

"Upravo tako, sa velikim intenzitetom, energijom koju sam morao da potrošim protiv Sinera. Hvala ti, volim te", rekao je Novak Del Potru.

Del Potro congratulates Novak Djokovic live as he’s doing his interview. 🥹❤️pic.twitter.com/f43DXx4QS8 — Danny (@DjokovicFan_) January 30, 2026

(Telegraf)