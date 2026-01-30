Logo
Đoković dobio poziv usred intervjua: Brate, veliki si

Izvor:

Telegraf

30.01.2026

17:17

Komentari:

0
Дел Потро позвао Ђоковића усред интервјуа
Foto: Screenshot / X

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ponovo je pokazao zašto je najveći ikada!

Odigrao je jednu od najboljih partija svih vremena, dva puta se vraćao iz minusa u setovima, da bi u trećem preživio nevjerovatan pritisak osam brejk lopti i na kraju slavio protiv Janika Sinera.

Новак Ђоковић

Tenis

Čovjek zvani rekord: Đoković je u petak oborio još nekoliko

Poslije meča se oglasio i veliki Novakov prijatelj, Gren slem šampion, Huan Martin Del Potro, koji je prvo objavio tvit u kojem je čestitao Đokoviću, da bi potom napravio i veliko iznenađenje i uključio se uživo video pozivom dok je davao izjavu za argentinski ESPN.

"Neko želi da te vidi i da ti čestita", rekla je novinarka, koja je dala svoj telefon Novaku.

"Brate, kako si", pitao je Novak, a uzvratio je Del Potro čestitkama.

"Čestitam brate, veliki si Novače, kakva sreća", rekao je Del Potro.

Јаник Синер и Новак Ђоковић

Tenis

Siner ponavljao tri riječi nakon poraza: Šta je rekao za Đokovića

"Vidio sam tvoj tvit gdje si prognozirao da će Novak i Alkaraz biti u finalu. Jesi li ti čarobnjak, kakva prognoza?", rekao je Novak uz osmijeh.

"Ovo je jedna od najemotivnijih pobeda u tvojoj karijeri", poručio je Delpo.

"Upravo tako, sa velikim intenzitetom, energijom koju sam morao da potrošim protiv Sinera. Hvala ti, volim te", rekao je Novak Del Potru.

(Telegraf)

