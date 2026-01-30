Siner ponavljao tri riječi nakon poraza: Šta je rekao za Đokovića

Najbolji srpski teniser Novak Đoković se plasirao u finale Australijan opena nakon maratonskog meča i pobjede nad Italijanom Janikom Sinerom sa 3:2 – po setovima je bilo 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Srbina u meču za titulu (nedjelja, 09.30) čeka Karlos Alkaraz koji je poslije pet sati i 26 minuta savladao Aleksandera Zvereva.

Nakon završetka susreta je na konferenciji za medije svoje utiske iznio poraženi polufinalista, Janik Siner.

On je na početku izjave ponavljao tri riječi - "ovo mnogo boli".

"Ovo mnogo boli. Ovo je bio veoma važan Gren slem za mene jer znate i sami šta mi se sve dogodilo. Ovo je bio odličan meč za obojicu, imali smo svoje šanse, nisam ih iskoristio i desilo se šta se desilo. Ovo mnogo boli", kaže Italijan, prenosi B92.

Kada je osjetio da gubi kontrolu?

"Nije to bio samo jedan momenat. Imao sam svoje šanse, ali u petom setu je bilo ključno. Mnogo brejkova koje nisam koristio i on je nalazio sjajne poteze. Nije mi sve išlo za rukom danas, ali takav je tenis. Osjećam da je prvi set bio sjajan za obojicu, pomalo i rolerkoster i onda se desi šta se desi", objasnio je Siner.

Da li je bio iznenađen Novakom Đokovićem i njegovom igrom?

"Znate, on je osvojio 24 Gren slema. Odlično se poznajemo i ne bih rekao da sam iznenađen jer vjerujem da je najveći teniser i da mu niko neće prići još mnogo, mnogo godina. Naravno, igra na manje turnira zbog godina i važni su mu Gren slemovi, kao i Karlosu i meni i svima ostalima. Motivisan je, a odigrao sjajan tenis. Nadam se da ću pokupiti neku lekciju kako da napredujem", rekao je Siner.

Šta je bilo drugačije u odnosu na prošle mečeve?

"Svaki duel je drugačiji. Ne možete da ih poredite tek tako jer bi Rolan Garos i Vimbldon bili drugačiji", naglasio je,

Imao je osam brejk lopti u petom setu, da ih je iskoristio šta bi se dogodilo?

"Ne želim da kažem osam brejk lopti, ali, da, često bi on servirao veoma dobro i oduzeo bi mi šansu. Imali smo odlične duge razmjene, griješio sam tu i on da se dogodilo sve to što ste vidjeli. Tenis tako funkcioniše. Što se zdravlja tiče, sve je u redu i dobro se osjećam", zaključio je Siner.