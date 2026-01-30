Đoković napisao tri riječi na kameri i oduvao cijelu planetu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobijedio drugog igrača svijeta Italijana Janika Sinera poslije pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Najbolji srpski teniser ikada poslije meča tradicionalno je ostavio poruku na kameri.

"Nešto ste rekli", napisao je Nole kao poruku za sve one koji su ga otpisali u meču sa Italijanom.

Region Potvrđeni novi slučajevi opasnog virusa, na snazi biobezbjednosne mjere

Đoković je pobijedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom svijeta Špancem Karlosom Alkarasom, prenosi Kurir.