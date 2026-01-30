Đoković napisao tri riječi na kameri i oduvao cijelu planetu

Izvor:
Kurir
30.01.2026
16:23
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobijedio drugog igrača svijeta Italijana Janika Sinera poslije pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Najbolji srpski teniser ikada poslije meča tradicionalno je ostavio poruku na kameri.
"Nešto ste rekli", napisao je Nole kao poruku za sve one koji su ga otpisali u meču sa Italijanom.
Đoković je pobijedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom svijeta Špancem Karlosom Alkarasom, prenosi Kurir.
Idemooooo#australianopen#djokovic pic.twitter.com/jUrz5CbKAV— tktktktk (@Londondreamer92) January 30, 2026
