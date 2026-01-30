Logo
Potvrđeni novi slučajevi opasnog virusa, na snazi biobezbjednosne mjere

Dnevnik.hr

30.01.2026

16:17

Doktor, mikroskop
Foto: Pexels

Laboratorijskim ispitivanjem Centra za živinarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta potvrđena je influenca ptica, odnosno ptičji grip, kod tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U toku je utvrđivanje porijekla virusa, koje će biti završeno tokom današnjeg dana, dok će sekvencionisanje, odnosno utvrđivanje patogenosti, biti okončano sredinom naredne nedjelje, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Leševi labudova uzeti su sa područja jezera Jegeniš, u opštini Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje je uginuo veći broj labudova.

"S obzirom na cirkulaciju influence ptica u okruženju, može se očekivati pojava slučajeva influence ptica kod divljih ptica i u Republici Hrvatskoj. Ovo je informacija za subjekte koji drže živinu da budu oprezni i pojačaju biobezbjednosne mjere kako bi zaštitili svoje uzgoje", naveli su iz Ministarstva.

Biobezbjednosne mjere

Zbog visokog rizika od pojave i širenja influence ptica, kao i radi njenog ranog otkrivanja i spriječavanja daljeg širenja, na cjelokupnoj teritoriji Republike Hrvatske, na svim objektima u kojima se drži živina i/ili ptice u zatočeništvu, neophodno je kontinuirano sprovoditi najmanje sljedeće biobezbjednosne mjere, utvrđene Naredbom:

obavezno je držanje sve živine i ptica u zatočeništvu tako da se onemogući svaki kontakt sa divljim pticama

domaće patke i guske moraju se držati odvojeno od ostalih vrsta živine.

блокада превозници

BiH

Prevoznici iz BiH obustavili blokade na graničnim prelazima

spoljašnji rezervoari vode za živinu i ptice u zatočeništvu moraju se redovno održavati čistima

zabranjeno je snabdijevanje živine vodom iz rezervoara površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

obavezno je obezbijeđivanje i održavanje higijenskih uslova i biobezbjednosnih mjera

sprovođenje dezinfekcije vozila i objekata u skladu sa tehnološkim zahtjevima, uz korišćenje odobrenih dezinfekcionih sredstava u propisanoj koncentraciji

postavljanje dezbarijera za osoblje i posjetioce na ulazima u krug objekta

vođenje evidencije o svim vozilima i posjetiocima koji ulaze u krug objekta

korišćenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekat, kao i čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlasku iz objekta

Cilj primjene biobezbjednosnih mjera jeste spriječavanje kontakta domaće živine i ptica u zatočeništvu sa divljim pticama, posebno pticama vodaricama, koje su najčešći rezervoari virusa.

Pored obavezne primjene biobezbjednosnih mera, subjekti su dužni da redovno prate zdravstveno stanje životinja i da svaku promjenu zdravlja, pad proizvodnih parametara bez utvrđenog uzroka (npr. smanjenje nosivosti, smanjen unos hrane i/ili vode), kao i uginuća živine i ptica, prijave veterinaru radi uzorkovanja i ranog otkrivanja bolesti, prenosi Dnevnik.hr.

Ptičiji grip

Hrvatska

bezbjednost

