Sa perikom na glavi došla da kupi cigare lažnim novcem, jedno nije očekivala

Postupajući po prijavi zaposlene u jednom prodajnom objektu, koja je navela da je na svom radnom mjestu fizički napadnuta od strane nepoznatog ženskog lica, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su u kratkom roku, identifikovali i locirali žensko lice osumnjičeno za krivično djelo razbojnička krađa, saopšteno je iz Uprave policije.
Nakon izvršenog uviđaja, službenici Interventne jedinice policije su u kratkom roku, u naselju Bjeliši, locirali osumnjičeno lice Dž. H. (47) iz Bara. Prilikom pregleda kod imenovane je pronađena perika, novac u iznosu od 45 eura, kao i dvije falsifikovane novčanice od po 50 evra, odštampane samo sa jedne strane.
Dž. H. je, kako se sumnja, navedeno krivično delo počinila na način što je u prodajnom objektu cigarete platila upotrebom falsifikovane novčanice u apoenu od 50 evra. Tom prilikom je, u namjeri da zadrži prisvojene stvari i vraćeni kusur, zamahivala skalpelom u pravcu oštećene, kojom prilikom joj je oštetila dio garderobe.
"Nakon sprovedene kriminalističke obrade, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, lišili slobode Dž. H., zbog sumnje da je počinila krivično djelo razbojnička krađa", navode iz UP, prenosi Kurir.
