Zaharova: Rusija nije povezana sa naftnim tankerom "Grinč"

Rusija nema nikakve veze sa naftnim tankerom "Grinč", koji je zadržala francuska mornarica zbog sumnje da pripada takozvanoj ruskoj "floti u sjenci", rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Prema informacijama dostupnim iz otvorenih izvora, tanker nema nikakve veze sa našom zemljom. Posada se, koliko je poznato, sastoji od indijskih državljana", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da ne zna ko je vlasnik tereta.

Svijet Broj nezaposlenih u Njemačkoj premašio tri miliona

Francuska mornarica je 22. januara zaustavila u Sredozemnom moru tanker "Grinč", koji je plovio iz sjevernog ruskog lučkog grada Murmanska, zbog sumnje da je plovio pod lažnom zastavom.

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozdravio je izvještaje o zadržavanju tankera.