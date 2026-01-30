Zverev urlao na Marijanu Veljović zbog Alkaraza, čak i opsovao

Izvor:
Krajem trećeg seta u duelu između Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva desila se situacija koja bi mogla da preokrene u potpunosti ovo polufinale Australijan opena.
Španac je, naime, vodio sa 2:0 u setovima i imao 5:4 u trećem, kada je osjetio bolove zbog kojih je zatražio medicinski tajm-aut.
Šok u Melburnu: Alkaraz povrijeđen, šepa po terenu, Zverev u naletu
Zverev se zbog toga obrušio na glavnog sudiju ovog meča, Srpkinju Marijanu Veljović, joj jer nije pustila sat za mjerenje dozvoljene pauze.
"Zašto nisi pustila sat? Grčevi su u pitanju, zašto ne krene vrijeme?", vikao je Saša na Marijanu, a ona pokušala da se odbrani:
"Ne mogu da znam da li su u pitanju grčevi ili povreda."Alkaraz je potom imao konverzaciju sa Veljovićevom i objasnio šta ga muči, a Zverev je otišao do svog boksa i rekao:
"Ovo je sr*nje!"
Alexander Zverev was very frustrated about Carlos Alcaraz getting a medical timeout...— Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2026
Zverev: "Bullsh*t..."
Patrick McEnroe: "Well, that we can understand in English..."
Zverev: "This is f*cking bullsh*t."
McEnroe: "You hear what Zverev thinks about it pretty clearly." pic.twitter.com/xmBODCKbOq
Zatim je na njemačkom ponavljao "grčevi, grčevi" i konstantno bio glasan, zameravši i Srpkinji i glavnom supervizoru meča zbog pauze i celokupne situacije.
