Zverev urlao na Marijanu Veljović zbog Alkaraza, čak i opsovao

Krajem trećeg seta u duelu između Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva desila se situacija koja bi mogla da preokrene u potpunosti ovo polufinale Australijan opena.

Španac je, naime, vodio sa 2:0 u setovima i imao 5:4 u trećem, kada je osjetio bolove zbog kojih je zatražio medicinski tajm-aut.

Tenis Šok u Melburnu: Alkaraz povrijeđen, šepa po terenu, Zverev u naletu

Zverev se zbog toga obrušio na glavnog sudiju ovog meča, Srpkinju Marijanu Veljović, joj jer nije pustila sat za mjerenje dozvoljene pauze.

"Zašto nisi pustila sat? Grčevi su u pitanju, zašto ne krene vrijeme?", vikao je Saša na Marijanu, a ona pokušala da se odbrani:

"Ne mogu da znam da li su u pitanju grčevi ili povreda."Alkaraz je potom imao konverzaciju sa Veljovićevom i objasnio šta ga muči, a Zverev je otišao do svog boksa i rekao:

"Ovo je sr*nje!"

Alexander Zverev was very frustrated about Carlos Alcaraz getting a medical timeout...



Zverev: "Bullsh*t..."



Patrick McEnroe: "Well, that we can understand in English..."



Zverev: "This is f*cking bullsh*t."



McEnroe: "You hear what Zverev thinks about it pretty clearly." pic.twitter.com/xmBODCKbOq — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2026

Zatim je na njemačkom ponavljao "grčevi, grčevi" i konstantno bio glasan, zameravši i Srpkinji i glavnom supervizoru meča zbog pauze i celokupne situacije.