Zverev urlao na Marijanu Veljović zbog Alkaraza, čak i opsovao

Izvor:

B92

30.01.2026

08:34

Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Krajem trećeg seta u duelu između Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva desila se situacija koja bi mogla da preokrene u potpunosti ovo polufinale Australijan opena.

Španac je, naime, vodio sa 2:0 u setovima i imao 5:4 u trećem, kada je osjetio bolove zbog kojih je zatražio medicinski tajm-aut.

Алкараз повреда

Tenis

Šok u Melburnu: Alkaraz povrijeđen, šepa po terenu, Zverev u naletu

Zverev se zbog toga obrušio na glavnog sudiju ovog meča, Srpkinju Marijanu Veljović, joj jer nije pustila sat za mjerenje dozvoljene pauze.

"Zašto nisi pustila sat? Grčevi su u pitanju, zašto ne krene vrijeme?", vikao je Saša na Marijanu, a ona pokušala da se odbrani:

"Ne mogu da znam da li su u pitanju grčevi ili povreda."Alkaraz je potom imao konverzaciju sa Veljovićevom i objasnio šta ga muči, a Zverev je otišao do svog boksa i rekao:

"Ovo je sr*nje!"

Zatim je na njemačkom ponavljao "grčevi, grčevi" i konstantno bio glasan, zameravši i Srpkinji i glavnom supervizoru meča zbog pauze i celokupne situacije.

