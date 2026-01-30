Širi se epidemija ospica u Americi: "Brzina širenja je iznenađujuća"

Epidemija malih boginja u Južnoj Karolini proširila se na najmanje 789 ljudi, što je više nego epidemija iz 2025. godine u zapadnom Teksasu, kada je oboljelo 762 ljudi i a dvije djevojčice su preminule.

Većina slučajeva je i dalje koncentrisana u okrugu Spartanburg, uglavnom među nevakcinisanim osobama ili onima čiji je status vakcinacije nepoznat, saopštilo je prije nekoliko dana Odjeljenje za javno zdravlje Južne Karoline, dodajući da se situacija još uvijek ne smiruje, piše NBC News .

Neočekivano brzo širenje

Tokom konferencije za novinare u sredu, epidemiolog iz Južne Karoline, dr Linda Bel, rekla je da je brzina širenja iznenađujuća. „Nismo očekivali da će broj slučajeva u Južnoj Karolini za samo 16 nedjelja premašiti ukupan broj koji je Teksas dostigao za sedam mjeseci“, rekla je Bel. „Takođe je zabrinjavajuće razmišljati o tome kakav će biti tok epidemije“, dodala je.

Trenutno se 557 ljudi u Južnoj Karolini nalazi u 21-dnevnom karantinu nakon što su bili izloženi malim boginjama. Epidemija se brzo širi. Prvi slučajevi su prijavljeni krajem septembra, a širenje se ubrzalo tokom praznika.

Infekcija se širi i na druge zemlje

Do januara, slučajevi direktno povezani sa epidemijom u Južnoj Karolini prijavljeni su u Kaliforniji, Sjevernoj Karolini i Vašingtonu. Nekoliko vherovatnih slučajeva je takođe prijavljeno u Ohaju, izveštava WKYC u Klivlendu.

Dr Zak Mur, državni epidemiolog Sheverne Karoline, rekao je da prati područja visokog rizika na zapadu države sa niskim stopama vakcinacije koja su geografski blizu žarišta u Južnoj Karolini. „Znamo da ljudi mnogo putuju između tih područja, što je svakako zabrinjavajuće“, rekao je Mur 21. januara.

Zdravstveni zvaničnici Sheverne Karoline prijavili su 14 slučajeva do utorka, od kojih su neki direktno povezani sa Južnom Karolinom. Više od 170 ljudi u karantinu u okrugu Junion, Severna Karolina, povezano je sa slučajem u Baptističkoj akademiji „Šajning Lajt“, privatnoj hrišćanskoj instituciji koja prihvata dhecu od samo šest nedhelja.

Naredbe o karantinu izdate su nakon što se nevakcinisano dete koje je pohađalo školu „obolelo od malih boginja povezanih sa epidemijom u Južnoj Karolini. Dete je pohađalo nastavu dok je bilo zarazno“, saopštila je Služba javnog zdravlja okruga Junion u upozorenju.

Niska pokrivenost vakcinacijom je „bure baruta za male boginje“

Prema podacima Ministarstva zdravlja Severne Karoline, samo 60,1% učenika u Akademiji „Šajning Lajt“ je vakcinisano protiv malih boginja. Stopa vakcinacije od najmanje 95% smatra se nivoom kolektivnog imuniteta potrebnim za zaštitu od širenja bolesti. „Ako imate škole sa veoma niskim stopama vakcinacije, u osnovi stvarate bure baruta za male boginje, jer je nevjerovatno zarazno“, rekla je dr Debora Grinhaus, bivša predsjednica ogranka Američke akademije za pedijatriju u Južnoj Karolini. „To se dogodilo u sjevernoj Južnoj Karolini, i to je upravo ono što bi se moglo dogoditi ako se bolest proširi na druga područja sa niskim stopama vakcinacije.“

Vest je uznemirila lekare koji se bore protiv epidemije. „Veoma sam tužan“, rekao je Grinhaus, koji je takođe pedijatar u Kolumbiji, glavnom gradu Južne Karoline. „Ovo samo dodatno naglašava da moramo da nastavimo da edukujemo porodice i pokušamo da im objasnimo da je jedini način da se ovo zaustavi povećanje stope vakcinacije i pridržavanje izolacije i karantina.“

Većina slučajeva su djeca i tinejdžeri, rekli su zdravstveni zvaničnici. Učenici u najmanje 23 škole u ​​Južnoj Karolini su pod karantinom. „Bez boljeg pokrivanja vakcinacijom radi postizanja šireg kolektivnog imuniteta, možemo očekivati da će mnogo više ranjivih grupa u Južnoj Karolini oboleti od malih boginja i da će doći do daljeg širenja, potencijalno na druge dijelove države“, rekao je Bel.

SAD bi mogle da izgube status zemlje bez malih boginja

Događaji u Južnoj Karolini dolaze dok se Sjedinjene Države približavaju gubitku statusa zemlje u kojoj nema malih boginja, što bi se moglo dogoditi već ove jeseni ako se utvrdi da se virus širi iz istog žarišta i cirkuliše kontinuirano tokom cele godine.

Obraćajući se novinarima 20. januara, novi glavni zamenik direktora Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), dr Ralf Abraham, izgleda da je umanjio značaj problema. „To je jednostavno cena koju plaćamo za naše donekle porozne granice“, rekao je Abraham. „Imamo zajednice koje su odlučile da se ne vakcinišu. To je njihova lična sloboda.“

Područja sa niskim nivoom vakcinacije su najviše pogođena

Prema analizi podataka koju je sproveo NBC News, najteže su pogođene blisko povezane populacije sa najnižim stopama vakcinacije. Epidemija u Južnoj Karolini, prema riječima zdravstvenih zvaničnika, prvi put je prijavljena među porodicama koje su imigrirale iz Ukrajine u okrug Spartanburg posljednjih decenija. Okrug ima jednu od najviših stopa izuzeća koja nisu medicinske prirode, sa 8,2%, što znači da roditelji odbijaju da vakcinišu svoju djecu školskog uzrasta iz ličnih ili vjerskih razloga.

U zapadnom Teksasu, slučajevi su se uglavnom javljali u menonitskoj zajednici u okrugu Gejns, gde je stopa izuzeća u nemedicinske svrhe 19,5%. Izbijanje bolesti duž granice između Arizone i Jute uglavnom je povezano sa stanovnicima koji imaju veze sa Fundamentalističkom crkvom Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Izuzeća u nemedicinske svrhe u okrugu Mohave u Arizoni iznose 15,9%, a u susednom okrugu Vašington u Juti 19,6%.

Iako je Abraham priznao da je vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole „efikasna“, nije eksplicitno podsticao vakcinaciju u područjima pogođenim epidemijom. U 2025. godini, Sjedinjene Države su zabilježile više slučajeva malih boginja nego bilo koje godine od 1991: ukupno 2.255, prema podacima CDC-a. Do sada je u januaru potvrđeno 416 slučajeva širom zemlje. Velika većina pacijenata, 93%, bila je nevakcinisana.

