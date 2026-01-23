Logo
Virus afričke kuge svinja i dalje se širi Slavonijom i Baranjom

SRNA

23.01.2026

15:25

Свиња
Foto: Pixabay

Hrvatska veterinarska komora upozorila je da se virus afričke kuge svinja i dalje intenzivno širi Slavonijom i Baranjom i da ozbiljno prijeti domaćoj proizvodnji svinja.

Iz Komore ističu da se u razdobljima kada se bilježi stagnacija ili manji broj novih slučajeva može stvoriti lažan osjećaj bezbjednosti, odnosno utisak da virusa više nema, te naglašavaju da smanjen broj potvrđenih slučajeva ne znači da je afrička kuga svinja nestala.

Veterinari upozoravaju da ovaj virus može biti prisutan u životnoj sredini i populaciji divljih svinja, te se ponovno aktivirati čim dođe do popuštanja biosigurnosnih mjera.

Hrvatska veterinarska komora navodi da veterinarska struka kontinuirano sprovodi preglede svinja i sarađuje s nadležnim institucijama te poziva uzgajivače na strogo pridržavanje svih propisanih mjera i pravovremenu prijavu svake sumnje na bolest.

Ova komora apeluje i na odgovorno i stručno utemeljeno informisanje javnosti kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje uzgajivača svinja i šire javnosti.

Hrvatski mediji podsjećaju da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva saopštilo da je 19. januara potvrđen slučaj afričke kuge svinja u objektu s domaćim svinjama u prigradskom osječkom naselju Nemetinu. Riječ je o prvom slučaju ovog virusa kod domaćih svinja u ovoj godini.

Prije toga, afrička kuga svinja posljednji je put u Hrvatskoj zabilježena 20. oktobra prošle godine u naselju Lugu u opštini Bilje.

Afrička kuga svinja

Hrvatska

