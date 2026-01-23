Logo
Zbog leda bolnica puna pacijenata: Ljudima savjetovano da ne izlaze napolje

Dnevnik.hr

23.01.2026

13:17

0
Dijelovi Slavonije okovani su ledom, nakon što se kiša koja je tokom noći padala zamrznula na tlu pri niskim temperaturama.

Jutro u petak nije prošlo bez incidenata. Radnik Unikoma je, usljed ledene kiše i smrznutih površina, bio na radnom zadatku i počeo je da posipa so po promenadi.

Nauka i tehnologija

Ne nasjedajte na prevare! Prijete vam gubitkom registracije, a cilj im je samo jedan

Tokom spusta, a zbog poledice, radnik nije uspio da zaustavi vozilo, pa se prevrnuo u Zimsku luku.

Vozač je hospitalizovan u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

A iz KBC-a Osijek u petak su saopštili da bilježe povećan priliv pacijenata, najviše s povredama nastalim usljed padova na zaleđenim površinama.

Iz direktorata su saopštili da sve službe osječkog KBC-a "rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravovremeno pružila potrebna medicinska pomoć".

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić: BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično

"Ovim putem apelujemo na građane da, ukoliko nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine", poručili su.

Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od povreda, upozoravaju iz osječkog KBC-a.

Slavonija

poledica

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

