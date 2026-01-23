Zbog leda bolnica puna pacijenata: Ljudima savjetovano da ne izlaze napolje

Dijelovi Slavonije okovani su ledom, nakon što se kiša koja je tokom noći padala zamrznula na tlu pri niskim temperaturama.

Jutro u petak nije prošlo bez incidenata. Radnik Unikoma je, usljed ledene kiše i smrznutih površina, bio na radnom zadatku i počeo je da posipa so po promenadi.

Tokom spusta, a zbog poledice, radnik nije uspio da zaustavi vozilo, pa se prevrnuo u Zimsku luku.

Vozač je hospitalizovan u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

A iz KBC-a Osijek u petak su saopštili da bilježe povećan priliv pacijenata, najviše s povredama nastalim usljed padova na zaleđenim površinama.

Iz direktorata su saopštili da sve službe osječkog KBC-a "rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravovremeno pružila potrebna medicinska pomoć".

"Ovim putem apelujemo na građane da, ukoliko nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine", poručili su.

Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od povreda, upozoravaju iz osječkog KBC-a.