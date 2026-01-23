Zbog leda bolnica puna pacijenata: Ljudima savjetovano da ne izlaze napolje

Izvor:
Dnevnik.hr
23.01.2026
13:17
Komentari:0
Dijelovi Slavonije okovani su ledom, nakon što se kiša koja je tokom noći padala zamrznula na tlu pri niskim temperaturama.
Jutro u petak nije prošlo bez incidenata. Radnik Unikoma je, usljed ledene kiše i smrznutih površina, bio na radnom zadatku i počeo je da posipa so po promenadi.
Nauka i tehnologija
Ne nasjedajte na prevare! Prijete vam gubitkom registracije, a cilj im je samo jedan
Tokom spusta, a zbog poledice, radnik nije uspio da zaustavi vozilo, pa se prevrnuo u Zimsku luku.
Vozač je hospitalizovan u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
A iz KBC-a Osijek u petak su saopštili da bilježe povećan priliv pacijenata, najviše s povredama nastalim usljed padova na zaleđenim površinama.
Iz direktorata su saopštili da sve službe osječkog KBC-a "rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravovremeno pružila potrebna medicinska pomoć".
Republika Srpska
Stevandić: BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično
"Ovim putem apelujemo na građane da, ukoliko nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine", poručili su.
Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od povreda, upozoravaju iz osječkog KBC-a.
Najnovije
Najčitanije
17
13
17
12
17
09
17
02
16
55
Trenutno na programu