Pjevačica otkrila nakon 40 godina: ''Gola Čolu čekala u krevetu''

Pjevačica Gordana Adamov, u javnosti poznata kao Lepa Lana, nedavno je nakon četiri decenije odlučila da podijeli zanimljivu anegdotu vezanu za muzičku zvijezdu Zdravka Čolića, koja se odigrala u Švajcarskoj.

Tokom zajedničkog nastupa u kojem su učestvovali Lana, Zdravko Čolić i Šaban Šaulić, dogodila se nesvakidašnja situacija sa jednom obožavateljkom.

"Jedna djevojčica dočekala je mene, Zdravka Čolića i Šabana Šaulića u Švajcarskoj. Kupila nam je buket cvijeća, ali za Zdravka je bio najveći. Dok smo mi bili na koncertu, ona je uzela ključeve od njegove sobe i čekala ga - ispričala je Lepa Lana i dodala:

!Obnažena leži i kad je on ušao u sobu kaže mu: "Čekam te dragi Zdravko". On onako kulturno joj odgovori: "Ja se vama izvinjavam, hvala vam na buketu cvijeća, ali molim vas da izađete iz sobe", ispričala je Lepa Lana.

Lepa Lana se povukla se sa scene

"Poslije prvog albuma i uspjeha koji sam doživjela, povukla sam se sa javne scene, a najveći razlog tome bile su otvorene prijetnje kolege koji je rekao da će ubiti i mene i moje dijete ako ne prestanem da snimam albume. Taj čovjek mi je otvoreno pretio, a sada kada se sretnemo, on je sav divan, čak me i zagrli. Jednostavno, nisam trpjela autoritete, imam stav i karakter koji nije mogao da podnese naređenja. Sve sam prekinula i otišla u Ameriku", rekla je jednom prilikom Gordana Lana Adamov i dodala:

"Od 1996. godine nastupam i u Americi i u Srbiji. Radim sa suprugom koji svira harmoniku. Moj život ne bi imao smisla kada bih radila nešto što ne volim", zaključila je svojevremeno u izjavi za Kurir.