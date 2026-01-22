Logo
Slavica Ćukteraš nakon haosa ispred zgrade: Sišla sam dole i pobacala saksije!

Slavica Ćukteraš oglasila se nakon informacije da je lomila žardinjere i pravila skandal ispred svoje zgrade, odnosno kod plesnog studija koji se nalazi do njenog ulaza.

Pjevačica kaže da je zapravo u pitanju zajednički prolaz.

Scena

Slavica Ćukteraš napravila haos: "Lomila je sve pred sobom"

- Ona je ostavila saksije u ulazu tako da nismo mogli da prolazimo! Da naglasim, to nije ispred zgrade nego u našem zajedničnom prolazu. Molila sam je više puta da ih pomjeri bar toliko da možemo da prođemo. Nije reagovala. Žalila sam se i predsjedniku stanara koji je takođe rekao da ne može ništa da učini. Zvala sam i komunalnu službu nedavno ali ljudi usljed onog haosa sa ledom nisu mogli da dođu - objasnila je Slavica za Telegraf.

- Nadala sam se da će da pomjeri. Večeras je o istoj temi pričala sa mojom majkom i ja sam sišla dole i pobacala saksije. Ne brinite, plastično cvijeće Gordane O. je dobro - zaključila je Slavica za Telegraf.rs.

