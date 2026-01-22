Logo
Large banner

Hrvate razbili u centru Beograda

Izvor:

B92

22.01.2026

22:05

Komentari:

0
Хрвате разбили у центру Београда
Foto: Tanjug/AP/Filip Stevanovic

Vaterpolisti Španije osvojili su peto mjesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Aktuelni evropski i svjetski prvaci su ubjedljivo pobijedili Hrvatsku u Beogradskoj areni – 17:9.

Španci su već u prvom poluvremenu pokazali klasu, dopustivši samo dva gola "barakudama" za 16 minuta.

Dobili su i posljednje dve četvrtine i tako zapečatili trijumf, pokazavši da su se bolje oporavili od neuspjeha protiv Mađarske, nego što su Hrvati preboljeli poraz od Italije.

Хрватска ватерполо

Ostali sportovi

Vaterpolista Hrvatske: "Katastrofa..."

Najbolji kod Španije bili su Bernat Sanahuja sa pet, odnosno Alberto Munaris sa tri gola. Kod Hrvatske je najefikasniji bio Konstantin Harkov sa tri pogotka.

Podsedimo, Crna Gora je osvojila sedmo, Rumunija osmo, Francuska deveto, a Gruzija 10. mesto. Holanđani su 11, a Turci 12.

Polufinala su na programu u petak. Od 17.00 igraju Grčka i Mađarska, a od 20.30 Srbija i Italija.

Podijeli:

Tagovi:

Vaterpolo 2026

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ватерполо

Ostali sportovi

Poznato kad vaterpolisti Srbije igraju polufinale

1 d

1
Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

Tenis

Đokovićeva poruka vaterpolistima i rukometašima

3 d

1
Србија - Мађарска

Ostali sportovi

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

4 d

0
Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Ostali sportovi

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

4 d

0

Više iz rubrike

Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Na kojem mjestu je rukometna reprezentacija Srbije završila na Evropskom prvenstvu

6 h

0
Ватерполо

Ostali sportovi

Selektor Srbije pred polufinale: "Rekli smo da ne znamo šta možemo da očekujemo"

8 h

0
Џудо клуб Борац упутио апел за повећање буџета за спорт у Бања Луци

Ostali sportovi

Džudo klub Borac uputio apel za povećanje budžeta za sport u Banja Luci

11 h

0
Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."

Ostali sportovi

Vaterpolista Hrvatske: "Katastrofa..."

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

22

52

Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

22

44

Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

22

42

Centralne vijesti ATV, 22.01.2026.

22

41

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner