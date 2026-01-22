Hrvate razbili u centru Beograda

Vaterpolisti Španije osvojili su peto mjesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Aktuelni evropski i svjetski prvaci su ubjedljivo pobijedili Hrvatsku u Beogradskoj areni – 17:9.

Španci su već u prvom poluvremenu pokazali klasu, dopustivši samo dva gola "barakudama" za 16 minuta.

Dobili su i posljednje dve četvrtine i tako zapečatili trijumf, pokazavši da su se bolje oporavili od neuspjeha protiv Mađarske, nego što su Hrvati preboljeli poraz od Italije.

Ostali sportovi Vaterpolista Hrvatske: "Katastrofa..."

Najbolji kod Španije bili su Bernat Sanahuja sa pet, odnosno Alberto Munaris sa tri gola. Kod Hrvatske je najefikasniji bio Konstantin Harkov sa tri pogotka.

Podsedimo, Crna Gora je osvojila sedmo, Rumunija osmo, Francuska deveto, a Gruzija 10. mesto. Holanđani su 11, a Turci 12.

Polufinala su na programu u petak. Od 17.00 igraju Grčka i Mađarska, a od 20.30 Srbija i Italija.