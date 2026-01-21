Poznato kad vaterpolisti Srbije igraju polufinale

Vaterpolisti Srbije igraće u petak, 23. januara od 20.30 časova u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu protiv drugoplasirane selekcije iz grupe F, objavljeno je na zvaničnom sajtu Evropske federacije vodenih sportova (EA).

Srbija će u polufinalu EP igrati sa pobjednikom meča između Hrvatske i Italije, koji je na programu večeras od 18 časova.

U prvom polufinalu u petak od 17 sati sastaće se Mađarska i Grčka. Selekcija Grčke je obezbijedila prvo mjesto u grupi F kolo prije kraja grupne faze takmičenja.

U utorak je završeno takmičenje u grupi E druge faze takmičenja na kontinentalnom šampionatu u glavnom gradu Srbije.

Vaterpolisti Srbije su zauzeli prvo mjesto u grupi E sa 11 bodova, koliko je osvojila i drugoplasirana Mađarska. Međutim, Srbija je zauzela prvo mjesto zbog boljeg međusobnog skora.

Španija je treća sa 10 bodova, a potom slijede Crna Gora 9, Francuska 3 i Holandija 1.

Mečevi posljednjeg, trećeg kola druge faze takmičenja u grupi F na programu su kasnije danas, a sastaće se: Turska - Gruzija (15.30), Italija - Hrvatska (18) i Rumunija - Grčka (20.30).

Tabela grupe F: Grčka 12 bodova, Hrvatska 9, Italija 9, Rumunija 6, Gruzija 0, Turska 0.

Sutra su na EP u Beogradu na programu utakmice za plasman od 5. do 12. mjesta.

Meč za treće mjesto na EP biće odigran u nedjelju od 17 sati, a finale je na programu istog dana od 20.30 časova.