Logo
Large banner

Poznato kad vaterpolisti Srbije igraju polufinale

Izvor:

Tanjug

21.01.2026

15:14

Komentari:

0
Ватерполо
Foto: Pixabay/kidsnewshu

Vaterpolisti Srbije igraće u petak, 23. januara od 20.30 časova u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu protiv drugoplasirane selekcije iz grupe F, objavljeno je na zvaničnom sajtu Evropske federacije vodenih sportova (EA).

Srbija će u polufinalu EP igrati sa pobjednikom meča između Hrvatske i Italije, koji je na programu večeras od 18 časova.

U prvom polufinalu u petak od 17 sati sastaće se Mađarska i Grčka. Selekcija Grčke je obezbijedila prvo mjesto u grupi F kolo prije kraja grupne faze takmičenja.

U utorak je završeno takmičenje u grupi E druge faze takmičenja na kontinentalnom šampionatu u glavnom gradu Srbije.

Vaterpolisti Srbije su zauzeli prvo mjesto u grupi E sa 11 bodova, koliko je osvojila i drugoplasirana Mađarska. Međutim, Srbija je zauzela prvo mjesto zbog boljeg međusobnog skora.

Боривоје Голубовић

Gradovi i opštine

Golubović: Grad dobija Srednju muzičku školu

Španija je treća sa 10 bodova, a potom slijede Crna Gora 9, Francuska 3 i Holandija 1.

Mečevi posljednjeg, trećeg kola druge faze takmičenja u grupi F na programu su kasnije danas, a sastaće se: Turska - Gruzija (15.30), Italija - Hrvatska (18) i Rumunija - Grčka (20.30).

Tabela grupe F: Grčka 12 bodova, Hrvatska 9, Italija 9, Rumunija 6, Gruzija 0, Turska 0.

Sutra su na EP u Beogradu na programu utakmice za plasman od 5. do 12. mjesta.

Meč za treće mjesto na EP biće odigran u nedjelju od 17 sati, a finale je na programu istog dana od 20.30 časova.

Podijeli:

Tagovi:

vaterpolo

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

Republika Srpska

RUGIPP: Nepropisan upis "države" u postupku harmonizacije bez saglasnosti SPC

52 min

0
Банкарке украле 2,4 милиона евра клијентима

Region

Bankarke ukrale 2,4 miliona evra klijentima

1 h

0
Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"

Svijet

Tramp: "Lijepo je biti među prijateljima i neprijateljima"

1 h

0
Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

Banja Luka

Zeljković: Ne dovoditi Banjaluku u blokadu

1 h

1

Više iz rubrike

Савић: Србији желим сву срећу, нека сломе ногу

Ostali sportovi

Savić: Srbiji želim svu sreću, neka slome nogu

17 h

0
Србија се распала у финишу, Црна Гора преокретом до побједе

Ostali sportovi

Srbija se raspala u finišu, Crna Gora preokretom do pobjede

18 h

0
Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

Ostali sportovi

Šok za prvake Evrope! Španija nakon peteraca izgubila od Mađarske i ostala bez polufinala

19 h

0
Обрачун који је запалио свијет: Пљуште критике на рачун организатора

Ostali sportovi

Obračun koji je zapalio svijet: Pljušte kritike na račun organizatora

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

50

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

15

47

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

15

43

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

15

33

Milka čokolada proglašena za prevaru godine

15

32

"Ovjerio ženu kojom je bio opsjednut 30 godina": Podignuta optužnica protiv Ranka Jaćimovića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner