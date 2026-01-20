Logo
Srbija se raspala u finišu, Crna Gora preokretom do pobjede

ATV

20.01.2026

21:54

Србија се распала у финишу, Црна Гора преокретом до побједе
Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolisti Crne Gore savladali su Srbiju rezultatom 13:15 u posljednjem meču grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu.

Poslije ovog susreta, Srbija je prva u grupi E, Mađari su drugi, a Španija je na trećoj poziciji.

Crna Gora je četvrta, Francuska je peta, a posljednja je Holandija.

Tok meča

U prvoj četvrtini Srbija je igrala sigurnu igru. Završili su je sa 6:5. Na startu druge četvrtine Crna Gora je stigla do izjednačenja, ali je Mandić vratio prednost Srbiji na 7:5.

Nemanja Vico povećava prednost za Srbiju na 8:6, ali Crnogorci koriste isključenje Rašovića i ponovo stižu do izjednačenja. Uz dosta borbe ponovo Srbi vraćaju prednost, a Martinović je povećava na 10:8. Tim rezultatom se i otišlo na poluvrijeme.

Drugo poluvrijeme otvara Crna Gora koja preko Ranđelovića i Mršića izjednačuje na 10:10. "Post" Srbije prekida Lazić koji u trećoj četvrtini donosi novu prednost Srbiji - 11:10. Ali, ni Crnogorci se nisu predavali. Golovi na obje strane donijeli su egal na kraju treće četvrtine 12:12.

U posljednjoj dionici Dušan Mandić otvara igru Srbije pogotkom za 13:12, a zatim ponovo izjednačenje. Stupar prvi put pogađa za Crnu Goru i donosi 13:13.

U posljednjim trenucima zamirisao je preokret. Crna Gora stiže do prednosti 13:14. Nakon kontre Crna Gora povećava prednost na 15:13, ali je selektor Srbije tražio "čelendž", Mandić je bio fauliran. Crnoj Gori je poništen gol, a Srbiji dodjeljena lopta. Slavlje nije dugo potrajalo, nakon neuspješne realizacije napada Crnogorci to kažnjavaju i vraćaju rezultat na 15:13 i čuvaju ga do kraja.

vaterpolo

Evropsko prvenstvo

Srbija

Crna Gora

