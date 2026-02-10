Zašto je važno da djeca odrastaju sa kućnim ljubimcima

Djeca često razviju snažnu povezanost s kućnim ljubimcima, a ta veza može imati važnu ulogu u njihovu emocionalnom i socijalnom razvoju. Mnoge porodice u dom primaju životinju upravo zbog te posebne vrste prijateljstva koje ljubimci nude djeci. Kako ističe Gejl F. Melson, profesorica razvojnih studija na Sveučilištu Purdue, veliki broj djece odrasta uz kućnog ljubimca barem u jednom razdoblju djetinjstva.

Osjećaj sigurnosti

Stručnjaci već dugo primjećuju da prisutnost životinja može pomoći djeci u učenju. Terapijski psi često se koriste u školama jer stvaraju opuštenu atmosferu i ne osuđuju dijete. Djeci je, naprimjer, puno lakše čitati knjigu dok sjede uz psa ili mačku nego kada osjećaju pritisak da moraju vježbati.

Srbija Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

Kućni ljubimci mogu biti i snažan izvor utjehe. Istraživanja pokazuju da se mnoga djeca, kada su tužna, uplašena ili ljuta, spontano obraćaju svojim ljubimcima. Roditelji takvu djecu često opisuju kao manje anksioznu i povučenu. Životinja, bez obzira na vrstu, djetetu može pružiti osjećaj sigurnosti, ali i temu za razgovor s vršnjacima.

Razvoj saosjećanja

Briga o ljubimcu pomaže djeci razvijati osjećaj odgovornosti i brižnosti. Prema istraživanjima, djeca s kućnim ljubimcima provode znatno više vremena aktivno se brinući za drugo živo biće nego djeca koja nemaju ljubimce. Upravo ta svakodnevna briga omogućuje im da uče suosjećanje i pažnju prema drugima od najranije dobi.

Postoje i dokazi da kućni ljubimci mogu pozitivno utjecati na zdravlje. Neka istraživanja upućuju na to da djeca koja su u ranoj dobi izložena psima ili mačkama imaju manji rizik od razvoja određenih alergija. Pretpostavlja se da rana izloženost bakterijama iz okoliša pomaže imunološkom sustavu da se bolje prilagodi.

Stil Nokti inspirisani ledenom kafom su novi hit sezone

Druženje s ljubimcima povezuje se i s većim samopouzdanjem te manjim osjećajem usamljenosti kod djece. Osim individualnih koristi, kućni ljubimci često jačaju i porodične veze. Zajedničke šetnje, hranjenje ili igra postaju dio svakodnevice i stvaraju trenutke bliskosti.

U užurbanom ritmu života, vrijeme provedeno s kućnim ljubimcem često znači usporavanje. Ponekad je upravo to „ništa posebno“, igra, posmatranje ili tišina, ono što djeci i roditeljima najviše treba.