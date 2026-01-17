Logo
Najpopularnija imena za dječake i djevojčice u Evropi: Jedno je već dugo na tronu

Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону
Roditelji širom kontinenta konačno su se odmakli od stroge tradicije i otvorili prostor imenima koja putuju. Eurostat i nacionalne statistike pokazuju da se formirala lista takozvanih evropskih klasika, imena koja dominiraju u većini država i gotovo savršeno premošćavaju kulturne razlike.

Noa i Sofija drže vrh evropskih lista imena

Dva imena su apsolutni pobjednici kada se pogleda kontinent kao cjelina. Noa za dječake i Sofija za djevojčice. Bez dileme.

Ime Noa je ubjedljivo najpopularnije ime za dječake u Njemačkoj, Holandiji, Belgiji, Švedskoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji. Gotovo je postalo univerzalno. Uz njega se drže Luka i Aleksandar, imena koja vekovima opstaju bez obzira na trendove.

Kod devojčica je priča još izraženija. Sofia ili Sofija je dominantna u Srbiji, Italiji, Rusiji, Slovačkoj i još desetak država. Marija zadržava tron u zemljama sa snažnom hrišćanskom tradicijom, poput Portugala i Grčke. Bugarska preferira Viktoriju, Finska Oliviju. A ako se pogleda cjelokupna populacija svih uzrasta, ime Marija i dalje je najčešće žensko ime na evropskom tlu. Ema konstantno zauzima vrh u većini zapadnoevropskih zemalja.

Evropa ima trendove, ali regioni i dalje pokazuju svoj karakter

Na Balkanu roditelji vole kombinaciju modernog i jednostavnog. Kod djevojčica prednjače Sofija, Mia i Sara, a kod dječaka su Luka, Relja i David u samom vrhu. Zapadna Evropa obožava kratka, jasna imena. Louise, Ema i Noa za djevojčice, a Noah, Leo i Gabriel za dječake.

Skandinavija drži svoj prepoznatljiv stil. Astrid, Nora i Ela među djevojčicama, dok su Noa, Jakob i Lukas najjači kod dječaka. Jug Evrope ide u smjeru melodije i tradicije. Italijani vole Sofiu i Leonarda, Španci Luciu i Martina, Grci naravno Mariju i Georgiosa.

Šta biraju konkretne države

Ako se spustimo na detaljniji nivo, slika je još zanimljivija. Velika Britanija godinama obožava Oliviju, dok je Noa preuzeo prvo mjesto kod dječaka, odmah ispred Olivera. Francuska se opredjeljuje za Luiz i Leo. Italija voli Sofiu i Leonarda, Španija Luciu i Martina. Belgija bira Oliviju i Nou, Holandija Noor i Nou.

Srbija i Crna Gora čuvaju stabilnu dominaciju Sofije i Luke. Hrvatska bira Miu i Luku, Slovenija Emu i Filipa. Bosna i Hercegovina preferira Saru i Ahmeda, Sjeverna Makedonija Janu i Luku, Albanija Ameliju i Noela.

Grčka, Rumunija i Portugal ostaju vjerni Mariji. U Rusiji vodi Sofija uz Mihaila, u Bugarskoj Sofia i Viktoria, u Poljskoj Zofia i Nikodem. U Mađarskoj Hana i Dominik, u Češkoj Eliška i Jakub, u Slovačkoj Sofia i Jakub.

Skandinavci idu svojim ritmom. Norveška bira Noru i Lukasa, Švedska Astrid i Nou, Danska Emu i Nou. Finska Oliviju i Lea. Baltičke zemlje imaju Emiliju, Oliversa, Sofiju, Markasa, Miu i Marka.

Malta i Irska ostaju dosljedne kombinacijama Ema i Noa ili Luka, dok je Irska posebno privržena imenu Džek kod dječaka. Turska ukupno prednjači sa ženskim imenom Asel i muškim Alparslan.

djeca

imena

