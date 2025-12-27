Ukoliko dijete ima ove navike, uspješan ste roditelj

Roditeljstvo je jedan od najzahtjevnijih zadataka, a vaspitati djecu koja će izrasti u dobre i kvalitetne ljude ogroman je posao.

Svi roditelji žele da im djeca budu ljubazna, saosjećajna i puna poštovanja, ali se često nađu pod velikim društvenim pritiskom i stereotipima o tome šta znači biti "dobar roditelj".

Taj pritisak može stvoriti začarani krug u kojem se i djeca osjećaju nedovoljno dobrima. Ipak, postoje jasni pokazatelji da ste obavili sjajan posao, a oni se vide u navikama koje vaša djeca nose sa sobom u odraslom dobu.

Preuzimaju odgovornost za svoje postupke

Jedna od najboljih osobina koju odrasla osoba može imati jeste preuzimanje odgovornosti za sopstvene postupke. Svi smo susreli ljude koji ne mogu da priznaju kada pogriješe, što svaki razgovor s njima čini frustrirajućim. Ako ste svoje dijete naučili da kaže "izvini" i da stane iza svojih djela, ne samo da ste ga pripremili za uspjeh, već ste pokazali i izuzetne roditeljske vještine.

Svi griješimo, to je dio života, ali kada osobu naučite odgovornosti, omogućavate joj da prepozna svoje mane, radi na njima i raste kao ličnost.

Imaju lijepe manire

Ako vaša odrasla djeca praktikuju lijepo ponašanje, možete biti sigurni da ste uspjeli. Navike poput govorenja "molim" i "hvala" ili sklanjanja stola poslije jela usađuju vrijednosti koje ih pripremaju za život. Takve osobe odrastaju u ljude koji se prema svima odnose s poštovanjem, pridržavaju vrata drugima ili se starijima obraćaju s uvažavanjem.

Kako je istakao klinički psiholog Ronald Stolberg, maniri su način na koji radimo stvari. Kada se taj temelj postavi u djetinjstvu, ostaje za cijeli život.

Često vas zovu

Nažalost, mnogi ljudi prekidaju odnose s porodicom čim odrastu zbog nezdravih veza. Ako vas vaše odraslo dijete često zove, to je jasan znak da ste uspjeli kao roditelj. To pokazuje da žele da razgovaraju s vama, da s vama dijele detalje iz svog života – od posla do ljubavnih veza – i da cijene vaš odnos i žele da ga održe snažnim.

Podrška su ljudima do kojih im je stalo

Odrasli koji su naučili da budu podrška svojim bližnjima divni su prijatelji na koje se uvijek možete osloniti. Ta osobina se uči u djetinjstvu. Kada roditelji pružaju podršku svojoj djeci, gotovo je sigurno da će i djeca tu naviku cijeniti i primjenjivati u odraslom dobu. Ona jednostavno preslikavaju ono što su vidjela kod vas. Ako ste ih tiješili dok su plakali i govorili im koliko ste ponosni na njih, oni će to činiti i za druge.

Održavaju čvrsta prijateljstva

Djeca koja su odrasla u porodici punoj ljubavi i podrške u odraslom dobu lakše stvaraju i održavaju čvrsta prijateljstva. Obrasce koje su naučili kod kuće primjenjuju i u odnosima s prijateljima. Kako je objasnila autorka Grečen Rubin: "Snažne društvene veze ključ su sreće. Potrebni su vam bliski, dugotrajni odnosi; morate moći da se povjerite drugima; morate pripadati; morate primati i davati podršku... Snažni odnosi ne samo da čine život ljepšim, već ga i produžavaju."

Pokazuju empatiju

Empatija je vještina koja se vježba. Nije dovoljno samo zamisliti se u tuđoj koži; empatija zahtijeva djelovanje i pokazivanje podrške. Ako vaše odraslo dijete pokazuje empatiju prema drugima, možete biti ponosni. Konsultant za liderstvo Gustavo Razeti objasnio je da je empatija supermoć – nije samo osjećaj, već nešto što moramo aktivno da praktikujemo kako bismo je održali.

Nikada ne odustaju

Upornost i posvećenost ciljevima ne dolaze prirodno – one se uče. Većina ljudi s tom sposobnošću odrasla je uz stalno ohrabrivanje roditelja koji su ih podsticali da daju sve od sebe. Nasuprot tome, roditelji koji umanjuju osjećanja svoje dece ne uče ih važnosti otpornosti. Kada dijete naučite da radi na nečemu dok to ne postigne, uz vašu podršku, dajete mu moćan alat za cijeli život.

Svakodnevno izražavaju zahvalnost

Praktikovanje zahvalnosti podsjeća nas na sve dobro što imamo u životu, čak i u teškim trenucima. Ako ste svoju djecu naučili da budu zahvalna, vjerovatno su tu naviku zadržala i u odraslom dobu. "Zahvalnost je dosljedno povezana s višim nivoima sreće i zadovoljstva životom", objasnila je psihološkinja Džesika Keler, navodeći studije koje su pokazale da vođenje dnevnika zahvalnosti značajno podiže nivo blagostanja.

Pametno raspolažu novcem

Zdrave finansijske navike uče se od malih nogu. Kada roditelji djeci pruže čvrste temelje, ona postaju svjesnija svoje potrošnje, a ta im se navika dugoročno isplati. Naprimjer, samouki milioner Džonatan Sančez učio je svoju djecu važnosti štednje za budućnost koristeći jednostavne fraze. Kada se takve navike usade u mladosti, ostaju i u odraslom dobu.

Čine dobra djela bez podsticaja

Ako vaša djeca čine mala djela dobrote bez da im to tražite, možete biti sigurni da ste uspjeli. Ta navika se često razvija posmatranjem roditelja. Ako je vaše dijete odraslo u domu koji je cijenio ljubaznost, verovatno je tu vještinu savladalo rano. Takva djela postaju navika kada o njima više ne razmišljate prije nego što ih učinite, a mogu nekome uljepšati dan.

Uvijek uče nešto novo

Mnogi odrasli s vremenom izgube želju za učenjem i zaglave u rutini. Međutim, ako ste dobro vaspitali svoje dete, ono nikada ne gubi iskru radoznalosti, prenosi B92.

Ima naviku neprestanog učenja jer zna da mu to pomaže u ličnom razvoju. Učiniti učenje doživotnom navikom ključno je za kontinuirani uspjeh, bilo da je riječ o napredovanju u karijeri ili vođenju zanimljivijih razgovora.