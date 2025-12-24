Logo
Dobojlija tukao roditelje, tokom napada otac preminuo od infarkta

Autor:

Ognjen Matavulj

24.12.2025

12:43

Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта

Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je optužnicu protiv Dražena Čupeljića (41) iz okoline Doboja zbog nasilja nad svojim roditeljima koje je fizički napao, da bi njegov otac Boško tokom napada preminuo od infarkta!

Draženu je na teret stavljeno krivično djelo nasilje u porodici, za koje je zakonom zaprijećena novčana ili kazna do tri godine zatvora.

U optužnici se navodi da je Dražen drskim i bezobzirnim ponašanjem duže vrijeme ugrožavao fizički i psihički integritet majke i oca. Tako je 3. novembra ove godine pod dejstvom alkohola od 0,73 g/kg ušao u kuću. U kuhinji je stavio večeru na sto i počeo se raspravljati s majkom.

Majku psovao i nazvao ”ćoravom kujom”

”Majku je psovao i vrijeđao, govoreći joj: ”Kujo ćorava, radiš li išta“. Kada mu je odgovorila: ”Kome to govoriš?” Dražen je skočio od stola i prišao fotelji na kojoj je ona sjedila, i dva tri puta je otvorenom pesnicom udario u tjeme”, navodi se u optužnici.

policija rs traka uvidjaj

Hronika

Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Na kauču je ležao njegov otac Boško koji je ustao u namjeri da odbrani suprugu, pitajući sina šta radi.

”Zbog toga, Dražen ga je rukama udarao po glavi usljed čega je Boško zadobio krvne podlive. Majka je zatim pokušala da odbrani supruga, ali je Dražen udario u lice. Potom ju je odgurnuo i ona je pala na krevet i zadobila podlive na nadlanicama šaka”, navodi se u optužnici.

Braneći se otac ugrizao sina, a zatim doživio infarkt

Dodaje se da je optuženi s nogu skinuo papuče i njima u glavu udarao oca. Majka je ustala s kreveta, ali je on nastavio da je odguruje. Braneći se, otac je sina ugrizao za palac šake, da bi ga njegova supruga zatim čula kako govori: ”Gotov sam”.

policija rs

Hronika

Ubistvo u Doboju: Sin ubio oca

”Dražen je prestao da ga udara, a majka i njena kćerka, koja tu bila prisutna sve vrijeme, podigli su Boška sa kreveta i izveli na terasu kako bi udahnuo vazduh, jer su mislili da mu je loše. Spustili su ga na stolici i tada su shvatili da ne daje znake života, jer je u međuvremenu doživio infarkt. Nakon toga su ga unijeli u kuću i stavili u ležeći položaj na krevetu”, navodi se u optužnici.

Smrt nije povezana s napadom?

U prvi mah se sumnjalo da je Dražen ubio oca, ali je obdukcijom utvrđeno da je on umro usljed infarkta. Boškova smrt po svemu sudeći nije dovedena u vezu s napadom, budući da je tužilaštvo Draženu na teret stavilo najblaži oblik krivčnog djela nasilja u porodici...

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Doboju, a optuženom Draženu Čupeljiću je produžen pritvor koji može trajati najduže godinu dana od potvrđivanja optužnice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

