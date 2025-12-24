Pucnjava ispred porodične kuće u Doboju, ranjen muškarac

Autor:Ognjen Matavulj
Muškarac iz Doboja ranjen je hicima iz pištolja u okolini Doboja, a zbog sumnje da su umiješani u napad uhapšeni su Ž.N. (70) i J.T. (70) oboje iz Teslića.
Pucnjava se dogodila ispred porodične kuće ranjenog muškarca. Kako saznajemo čovjek je pogođen hicem iz pištolja u nogu i prevezen je na liječenje u dobojsku bolnicu. Motiv napada zasada nije poznat i predmet je dalje istrage.
U PU Doboj navode da su Ž.N. i J.T. uhapšeni zbog osnova sumnje da su Dobojliji nanijeli tjelesne povrede.
”PU Doboj u večernjim časovima je prijavljeno da je ispred porodične kuće na području grada Doboja došlo do upotrebe vatrenog oružja, prilikom čega je povrijeđeno jedno lice. Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji, policijski službenici su uspjeli da identifikuju izvršioce ovog krivičnog djela i iste liše slobode”, saopšteno je iz PU Doboj.
Dodaju da je ranjeni muškarac upućen u bolnicu ”Sveti apostol Luka” u Doboj radi pružanja ljekarske pomoći.
Hronika
”O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javno tužilaštva Doboj, pod pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje na dokumentovanju ovog događaja. U toku je kriminalistička obrada nad osumnjičenim licima”, navode u policiji.
