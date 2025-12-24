Akcija "Kombo": Hapšenja zbog droge i nelegalnog oružja

24.12.2025
U akciji "Combo", sarajevska policija je oduzela oko 450 grama droge te su uhapsili Sarajlije H. J. (23) i M. H. (35).
Naime, policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju.
"U izvršenim pretresima na području Ilidže, pronađeno je više različitih PVC pakovanja materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne količine cca 450 grama, ručna bomba, digitalna vaga, te drugi predmeti od interesa za istragu", navode iz policije.
Ističu da je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija uhapšen je H. J. iz Sarajeva, dok je M. H. iz Sarajeva lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.
Dodaju da će nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni H. J. biti predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
