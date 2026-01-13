Logo
Mask ponudio besplatan internet u Iranu

13.01.2026

23:00

Komentari:

0
Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Američki preduzetnik Ilon Mask je preko svoje kompanije "Spejs iks" ponudio besplatnu uslugu satelitskog interneta "Starlink" u Iranu tokom protesta u kojima je ubijen veliki broj ljudi, javio je "Blumberg".

"Spejs iks" je ukinuo pretplatu na "Starlink" u Iranu, tako da ljudi sa prijemnicima mogu da pristupe internetu bez plaćanja.

Ovu informaciju "Blumbergu" je potvrdio Ahmad Ahmadijani, izvršni direktor američke grupe "Holistik risajelens", koja sarađuje sa Irancima da bi obezbijedila pristup internetu.

Drugi izvor upućen u rad "Starlinka", koji je želio da ostane anoniman, takođe je potvrdio da je internet sada besplatan u Iranu preko ovog servisa.

Telekomunikcije su u prekidu u Iranu već nekoliko dana.

Ilon Mask

Iran

