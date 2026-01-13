Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

Odgovarajući na pitanje o svojoj izjavi da je "pomoć na putu za Iran", američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da će ljudi morati sami da saznaju o čemu je riječ. "Moraćete sami da otkrijete. Žao mi je", rekao je Tramp, prenosi Rojters.

Tramp je prethodno poručio demonstrantima u Iranu da nastave da protestuju, kao i da je pomoć na putu.

Ranije danas dva neimenovana izvora iz američkog Ministarstva odbrane rekla su da je Tramp upoznat sa širokim spektrom vojnih i tajnih opcija koje bi mogle da budu primijenjene protiv Irana, uključujući mjere koje prevazilaze konvencionalne vazdušne napade.

Prema navodima više izvora upoznatih sa situacijom, Trampov tim za nacionalnu bezbjednost održaće danas sastanak u Bijeloj kući kako bi razmotrio ažurirane opcije prema Iranu, ali nije poznato da li će predsjednik SAD lično prisustvovati sastanku, prenosi Tan‌jug.