Klintonovi odbili svjedočenje u istrazi o Epstinu

Izvor:

Tanjug

13.01.2026

19:30

Komentari:

0
Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

Bivši američki predsjednik Bil Klinton i bivša državna sekretarka Hilari Klinton odbili su danas da svjedoče pred Predstavničkim domom u istrazi o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, čime su dodatno zaoštrili višemjesečni spor sa republikanskim kongresmenom i predsjednikom Odbora za nadzor Džejmsom Komerom, dodajući da će boriti protiv zahtjeva za svjedočenje "koliko god bude potrebno".

U opširnom pismu upućenom Komeru, u koje je imao uvid list Njujork tajms, Klintonovi su naveli da su spremni da se bore "za zemlju, njene principe i njen narod, bez obzira na posljedice", ističući da je za njih "sada trenutak" za takav potez.

Избори

Republika Srpska

Nema izborne kampanje za ponovljene izbore

Komer je zaprijetio da će pokrenuti postupak za nepoštovanje Kongresa ukoliko se Klintonovi ne odazovu pozivima na zatvorena saslušanja, što je često prvi korak ka upućivanju slučaja Ministarstvu pravde.

Rok za pojavljivanje Bila Klintona bio je utorak, a za Hilari Klinton srijeda.

Nekoliko sati prije isteka roka, Klintonovi su dostavili pismo u kojem navode da su pozivi na svjedočenje "nevažeći i pravno neizvršivi", a zatim i zajedničko pismo u kojem su poručili da će se protiv Komerovih zahtjeva boriti koliko god bude potrebno.

Lavina

Svijet

Dječak (13) poginuo tokom skijanja: Zatrpala ga lavina, ljekar 45 minuta pokušavao da ga oživi

Oni su naveli da su već dostavili ovjerene pisane izjave, slične onima koje je Komer prihvatio od drugih svjedoka, i ponovili da nemaju saznanja relevantna za istragu.

U pismu su optužili Komera da vodi politički motivisan proces čiji je cilj njihovo kažnjavanje, pa čak i zatvaranje.

Portparolka Odbora za nadzor saopštila je da Klintonovi nisu potvrdili dolazak na saslušanja i da će, ukoliko se ne pojave, odbor započeti postupak zbog nepoštovanja Kongresa.

илу-новац-29112025

Ekonomija

Veće dnevnice još na čekanju

Klintonovi su naveli da očekuju da će Komer nastaviti sa pokušajima da ih proglasi krivima za nepoštovanje Kongresa, kao i da će objavljivati "nebitne, fotografije stare decenijama" kako bi ih kompromitovao.

Prema navodima advokata Klintonovih, insistiranje da se Klintonovi pojave lično pred odborom suprotno je ograničenjima istražnih ovlašćenja Kongresa, kako su ona definisana u sudskoj praksi, uključujući i odluke Vrhovnog suda SAD. Oni su pozvali Komera da "deeskalira ovaj spor".

Bil Klinton

Hilari Klinton

