Nova poskupljenja udar na novčanike građana

Više će Banjalučani plaćati vodu po kubiku za oko 44 odsto, kanalizaciju za oko 29. Kada se na to doda povećanje mrežarine od 10 odsto, građani kažu, neće biti lako. Računice se polako prave. To je samo najava za skuplji život u Banjaluci.

"Za sirotinju raju je previše i ovo dosad, a kamoli sa poskupljenjem", kažu građani.

Zahtjeva za poskupljenje komunalnih usluga ima još. Među njima i prikupljanje i odvoz smeća. Iz banjalučke "Čistoće" su lani u više navrata slali zahtjeve za povećanje cijena usluga. Stigao je još jedan – traže povećanje od 32 odsto.

"Trenutna situacija u Društvu je izuzetno teška. U periodu od posljednjeg povećanja cijena usluga do danas došlo je do enormnog povećanja troškova na koje Društvo nije moglo uticati. Ukoliko se hitno ne odobri povećanje cijena usluga, „Čistoća" AD neće moći dugoročno garantovati kontinuitet pružanja komunalnih usluga u obimu i kvalitetu na koji su građani navikli, čak će biti prinuđena da krene sa fazom restriktivnog odvoza komunalnog otpada", saopšteno je iz "Čistoće" a.d. Banjaluka.

Niko ne vodi računa o tome hoće li i dokle građani moći da izdrže sva ta poskupljenja. Iz Udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da ona direktno utiču na kvalitet ishrane, ulaganja u zdravstvo i obrazovanje, kao i na mogućnost da se obezbijedi pristojan život djeci.

"Svjedoci smo toga da je život i te kako skup u svim područjima, pa i u našoj zemlji, ali s druge strane mislim da je nerealno da podižemo stalno cijene da bismo i negdje nerad možda u nekim preduzećima plaćali na ovakav način", rekla je Murisa Marić iz Udruženje za zaštitu potrošača "DON", Prijedor.

I tu nikada nije kraj. Svako poskupljenje diže i cijene osnovnih životnih namirnica. Mjesečna lista troškova se samo produžava. Moglo bi i grijanje da nam poskupi. Grad ne zna kako da riješi probleme Toplana, pa bi i to mogli da urade preko leđa građana.