Zimska idila izazvala mnogobrojne probleme u Banjaluci

Poledica i veome niska temperature izazvale su mnogobrojne probleme u Banjaluci, ali i udvostručili posao Službi hitne medicinske pomoći. Ljekari ističu da je u posljednja tri dana povećan broj intervencija zbog povreda na ledu.najugroženije su starije osobe kod kojih su prelomi teži, a oporavak neizvjesniji.

"Što se tiče padova na ledu, prije tri/četiri dana situacija je bila gotovo redovna, nije bio povećan broj pacijenata zbog povreda na ledu. Međutim, zadnja tri dana smo imali 19 pacijenata zbog povrede na ledu, od čega je 16 povreda ekstremiteta, i tri povrede glave", rekao je načelnik Službe hitne medicinske pomoći Darko Obradović.

Najopasniji dio grada ovih dana su trotoari, ističu nezadovoljni Banjalučani kojima neočišćene i zaleđene pješačke staze svakodnevno stvaraju probleme.

"I ove godine su se iznenadili. Nisu dobro očistili", "Grozno je, pogotovo na trotoarima, ma svuda je grozno. Ovo nikad nije bilo ovako", "Nisam zadovoljan, a najveći problem sam imao sa prelaskom preko Gradskog mosta. Trotoari nisu očišćeni, to je užasno", "U Šeheru nije bilo ništa očišćeno, ni dan danas nije ništa očišćeno, samo je led", upozoravaju građani.

Snijeg nije iznenadio Autoputeve Republike Srpske koji su pravovremeno odreagovali. Navode da nije bilo zastoja ili većih problema na putu. Istovremeno, većina građana je nezadovoljna situacijom na gradskim putevima, ali iz Gradske uprave navode da su nadležne službe bile na visini zadatka.

"Moram da kažem da sam zadovoljan kako smo do sada ispratili ovu situaciju i kako je zimska služba odreagovala u ovoj situaciji, a siguran sam da ćemo tako nastaviti i u narednom periodu", rekao je v.d. direktora „Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.

"Nadležne službe su bile na visini zadatka, blagovremeno su odgovarale i na brojne zahtjeve građana i vršile čišćenje prema utvrđenim prioritetima, kako bi se obezbijedilo normalno odvijanje saobraćaja.Nastavljeno je sa radom na terenu, od posipanja zbog leda do intenzivnijeg čišćenja trotoara. Podsjećamo da se prvo čiste putevi koji vode do bolnica, ambulanti, škola i drugih javnih objekata, te da se dalje radi prema utvrđenom Programu rada zimske službe i definisanim prioritetima", tvrde iz Gradske uprave Banjaluka.

Bilo je problema i sa strujom. Obilne snježne padavine krajem decembra i početkom januara uzrokovale su prekide na više srednjenaponskih dalekovoda i postrojenja širom krajiške regije, najčešće u brdovitim i šumskim područjima.

"Situacija je dosta stabilizovana od osmog januara, pogotovo od devetog do danas. Sada imamo potpuno stabilizovanu i uređenu situaciju. Trenutno možda desetak potrošača na cijelom području koje snabdijeva Elektroprivreda, a to je preko 280 hiljada potrošača, nema električnu energiju, ali radimo na sanaciji tih kvarova tako da svaki čas neko od njih dobije električnu energiju", rekao je portparol Elektroprivrede Predrag Klincov.

U Srpskoj jutros najniža temperatura minus 19 stepeni Celzijusa, to nije neobično za regiju, ali jeste za građane koji su se odvikli od hladne zime.

"Kad god je temperatura ispod minus 10, a pogotovo minus 15 minimalna temperatura, definitivno možemo smatrati da je to opasno vrijeme, Mi smo nekidan imali situaciju da je u Bijeljini temperatura minus 14, a ako pogledamo unazad 9 godina nismo imali takvu temperaturu", upozorava meteorolog RHMZ-a Milica Đorđević.

I dok nadležne službe ne počnu efikasnije čistiti ulice, ili barem ne otopli, građanima ostaje da malim koracima, u adekvatnoj obući oprezno klize po ledu.