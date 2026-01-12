Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

"Dogovor je bio sa gradonačelnikom da 5. januara do 12 sati dostaviti potreban materijal, kako bismo mogli da ga dostavimo odbornicima u toku radnog dana i da oni u narednih nekoliko neradnih dana iskoristimo da odbornici pročitaju materijal i pripreme se. Međutim, gradonačelnik je ponovo zloupotrijebio povjerenje i dogovor", kaže Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Ninković pojašnjava da je materijal dostavljen ali 10 minuta prije isteka radnog vremena.

"Oni dostave budžet u 15:50 i onda izađu u medije i kažu mi smo dostavili budžet, on je u skupštinskoj proceduri i mi više nemamo nikakvu odgovornost. Danima nakon dostavljaju sav ostali materijal. Mi ne možemo da raspravljamo parcijalno o budžeti", kaže Ninković.

Ninković naglašava da je zasjedanje Skupštine grada moralo biti pomjereno zbog nepotpunog dostavljanja materijala, kao i da se nada da će već 23. januara imati pripremljen materijal kao i dovoljan broj odbornika.

"Ne možemo razgovarati o budžetu i pripremati amandmane dok ne dobijemo sam akt da znamo šta je planiramo", dodaje Ninković.

Na pitanje zašto se parking ne plaća Ninković odgovara:

"Jednostavno je pitanje ali težak je odgovor" i dodaje su do kraja prošle godine imali definisanu odluku kojom se naplaćivao parking kao i da je gradonačelniku pružena ruka i da se do kraja godine morao napraviti osnivački akt za javno preduzeće da bi se u 2026. godini razgovaralo o preduzeću koje će ubirati prihod od naplate parkinga, međutim gradonačelnik nije to uradio.

"Gradonačelnik je uzeo sebi nadležnosti koje mu uopšte ne pripadaju pa je napisao sam odluku i proslijedio je u Službeni list BiH i tamo objavio. Sada smo u situaciji da je on sebi omogućio način da kažnjava gađane Banjaluke koji ne plaćaju parking ali nije omogućio da građani plaćaju. Nelegalna je naplata parkinga u ovom trenutku", rekao je Ninković.

Ninković kaže da je puno izgubljeno sa mnogim besplatnim priključcima za vodu, kanalizaciju, prevozom kao i mnogim drugim stvarima, kao i da je ta inicijativa prihvaćena kao pomoć građanima ali nije moguće utvrditi da li su određene politike zaista zaslužile te beneficije ili su ljudi koji zloupotrebljavaju da bi došli do određene imovinske koristi.

"Kada odbornik ne želi da glasa za nešto što ne zna šta je, pita gradonačelnika šta je 27 miliona, on kaže 'možeš glasati ili kritikovati, ne moraš izglasati i ja ću ponovo reći da ste vi krivi'. Ne dobijamo nikakvu moguću informaciju da znamo šta se dešava i šta je u tih 27 miliona. Kad pokušamo da raščlanimo šta oni rade kroz različita odjeljenja onda vidimo da u tih 27,5 miliona, 10 miliona je dug iz 2023. godine, a za 2024. godinu nismo ustanovili", rekao je Ljubo Ninković.

Ninković dodaje da su u 2026. godinu preneseni problemi još od 2023. godine.