Logo
Large banner

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

Izvor:

Telegraf

12.01.2026

08:48

Komentari:

0
Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

U kući nadomak Beograda u ned‌jelju uveče, 11. januara, pronađeno je beživotno tijelo S. Đ. (65) sa vidljivim povredama u pred‌jelu glave.

Ekipa Hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na lice mjesta, mogla je samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

U trenutku pronalaska tijela, u kući se nalazio i njen suprug. On je, prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Telegraf, policiji ispričao nesvakidašnju verziju događaja.

lukavac

Društvo

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

"On je tvrdio da je njegova supruga sinoć sama pomjerala namještaj iz sobe u sobu. Navodno je u jednom trenutku izgubila ravnotežu, pala i udarila glavom, što je, prema njegovim riječima, bilo kobno", otkriva izvor blizak istrazi.

Tijelo poslato na obdukciju

Iako su povrede na glavi prisutne, policija i tužilaštvo ništa ne prepuštaju slučaju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), tijelo S. Đ. je prebačeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Келн

Svijet

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

Rezultati obdukcije biće ključni za dalji tok istrage, jer će precizno utvrditi da li su povrede nastale usljed pada, kako tvrdi suprug, ili je riječ o nasilnoj smrti.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a istraga je i dalje u toku kako bi se rasvijetlile sve okolnosti.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

Beograd

obdukcija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погледајте све голове са спектакла из Џеде: Барселона још једном освојила Суперкуп

Fudbal

Pogledajte sve golove sa spektakla iz Džede: Barselona još jednom osvojila Superkup

39 min

0
Тајна служба преусмјерила Трампову колону због сумњивог предмета

Svijet

Tajna služba preusmjerila Trampovu kolonu zbog sumnjivog predmeta

47 min

0
Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору

Društvo

Nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru

53 min

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

55 min

0

Više iz rubrike

Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

Hronika

Nesreća kod Delte: Auto udario ženu

14 h

0
Покушај убиства у Загребу

Hronika

Pokušaj ubistva u Zagrebu

16 h

1
Оптужница за кафанску тучу: Прво га ударио шаком, па криглом у главу

Hronika

Optužnica za kafansku tuču: Prvo ga udario šakom, pa kriglom u glavu

20 h

0
Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

Hronika

Teška nesreća na putu Sarajevo-Foča

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner