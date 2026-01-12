Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

U kući nadomak Beograda u ned‌jelju uveče, 11. januara, pronađeno je beživotno tijelo S. Đ. (65) sa vidljivim povredama u pred‌jelu glave.

Ekipa Hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na lice mjesta, mogla je samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

U trenutku pronalaska tijela, u kući se nalazio i njen suprug. On je, prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Telegraf, policiji ispričao nesvakidašnju verziju događaja.

"On je tvrdio da je njegova supruga sinoć sama pomjerala namještaj iz sobe u sobu. Navodno je u jednom trenutku izgubila ravnotežu, pala i udarila glavom, što je, prema njegovim riječima, bilo kobno", otkriva izvor blizak istrazi.

Tijelo poslato na obdukciju

Iako su povrede na glavi prisutne, policija i tužilaštvo ništa ne prepuštaju slučaju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), tijelo S. Đ. je prebačeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Rezultati obdukcije biće ključni za dalji tok istrage, jer će precizno utvrditi da li su povrede nastale usljed pada, kako tvrdi suprug, ili je riječ o nasilnoj smrti.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a istraga je i dalje u toku kako bi se rasvijetlile sve okolnosti.