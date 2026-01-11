Pokušaj ubistva u Zagrebu

Izvor:
Indeks
11.01.2026
17:09
Komentari:1
Juče je, oko 9 sati, u Domobranskoj ulici na zagrebačkom Črnomercu 51-godišnji muškarac napadnut je dok je sjedio u svom automobilu.
Napadač mu je prišao i prvo ga pokušao povrijediti nožem, a kada se žrtva odbranila, u nju je uperio i vatreno oružje. Muškarac je, srećom, uspio pobjeći nepovrijeđen, a osumnjičeni je kasnije uhapšen.
Kako navodi policija, 51-godišnjak se uspio odbraniti od napada nožem, nakon čega je napadač potegnuo vatreno oružje. Nakon što je vidio oružje, 51-godišnjak je uspio pobjeći s mjesta događaja.
Svijet
Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru
Napadač se nakon toga svojim osobnim automobilom marke Mazda, zagrebačkih registarskih tablica, takođe udaljio u nepoznatom smjeru.
Policijski službenici odmah su pokrenuli ciljanu potragu te su 70-godišnjeg muškarca, koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog krivičnog djela, ubrzo uočili u saobraćaju na području Novog Zagreba.
U njegovom vozilu pronađeni su i oduzeti nož i vatreno oružje. Muškarac je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.
(Indeks)
Društvo
7 h0
Region
4 d0
Region
6 d0
Region
1 sedm0
Hronika
8 h0
Hronika
9 h0
Hronika
9 h0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu