Pokušaj ubistva u Zagrebu

Juče je, oko 9 sati, u Domobranskoj ulici na zagrebačkom Črnomercu 51-godišnji muškarac napadnut je dok je sjedio u svom automobilu.

Napadač mu je prišao i prvo ga pokušao povrijediti nožem, a kada se žrtva odbranila, u nju je uperio i vatreno oružje. Muškarac je, srećom, uspio pobjeći nepovrijeđen, a osumnjičeni je kasnije uhapšen.

Napad nožem pa prijetnja pištoljem

Kako navodi policija, 51-godišnjak se uspio odbraniti od napada nožem, nakon čega je napadač potegnuo vatreno oružje. Nakon što je vidio oružje, 51-godišnjak je uspio pobjeći s mjesta događaja.

Napadač se nakon toga svojim osobnim automobilom marke Mazda, zagrebačkih registarskih tablica, takođe udaljio u nepoznatom smjeru.

Osumnjičeni pronađen u saobraćaju

Policijski službenici odmah su pokrenuli ciljanu potragu te su 70-godišnjeg muškarca, koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog krivičnog d‌jela, ubrzo uočili u saobraćaju na području Novog Zagreba.

U njegovom vozilu pronađeni su i oduzeti nož i vatreno oružje. Muškarac je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.

