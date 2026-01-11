Logo
Avion umjesto u Banjaluku sletio u Zagreb, oglasili se iz "Aerodroma"

11.01.2026

13:55

Avion na letu Karlsruhe Baden Baden - Banjaluka je jutros, u nedjelju, 11. januara, kružio nad banjalučkim aerodromom, nakon čega je sletio u Zagreb, tvrde putnici, te dodaju da je razlog taj što pista u Mahovljanima nije bila očišćena.

Iz Aerodroma Republike Srpske kažu da meteorološke uslove ne mogu predvidjeti ni oni ni avio-prevoznici, posebno u zimskim uslovima, ali i u ljetnjim.

"Danas su svi letovi po redu letenja sletjeli po planu, osim kašnjenja leta Karlsuhe Baden Baden - Banjaluka. Svako ne slijetanje je odluka posade vazduhoplova u skladu sa bezbjednosnim i kompanijskim procedurama i nema veze sa aerodromskim operatorom", rekli su iz Aerodroma Republike Srpske za "Nezavisne novine".

Kako su dodali, meteorološki uslovi mogu biti razni u zimskom periodu - od snijega do magle, ledene kiše itd. i sa time se suočavaju svi aerodromi i sve avio-kompanije na svijetu.

"U takvim uslovima, a u skladu sa svim vazduhoplovnim zahtjevima i procedurama aerodromsko osoblje je obučeno za opslugu vazduhoplova. Proteklih dana, gotovo cijela regija, ne samo naš aerodrom, je prekrivena snježnim padavinama, ledenom kišom, maglom, niskim temperaturama", kažu iz Aerodroma Republike Srpske.

U takvim uslovima, kako su dodali, avio-kompanije postupaju u skladu sa bezbjednosnim procedurama.

"Bezbjednost putnika je uvijek na prvom mjestu. Avio-kompanije imaju svoje posebne procedure za tzv. disruption odnosno devijacije u smislu kašnjenja ili otkazivanja leta", rekli su iz Aerodroma Republike Srpske za "Nezavisne novine".

