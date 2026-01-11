Upozorenje na niske temperature: Večeras do -15!

11.01.2026
13:28
Komentari:0
Narandžasti meteoalarm od večeras će biti na snazi u BiH jer se tokom noći očekuju temperature vazduha od minus 15 do minus deset stepeni Celzijusovih.
Upozorenje na nisku temperaturu izdato je za period od 22.00 časa do sutra u 10.00 časova.
Na jugu BiH očekuju se temperatura vazduha od minus šest do minus dva stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
