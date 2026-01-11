Logo
Large banner

Upozorenje na niske temperature: Večeras do -15!

11.01.2026

13:28

Komentari:

0
Упозорење на ниске температуре: Вечерас до -15!

Narandžasti meteoalarm od večeras će biti na snazi u BiH jer se tokom noći očekuju temperature vazduha od minus 15 do minus deset stepeni Celzijusovih.

Upozorenje na nisku temperaturu izdato je za period od 22.00 časa do sutra u 10.00 časova.

Na jugu BiH očekuju se temperatura vazduha od minus šest do minus dva stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Podijeli:

Tagovi:

hladnoća

temperature

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

Svijet

Sada se i Njemačka se sjetila "međunarodnog prava", pa kritikuju SAD

3 h

0
Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу

Srbija

Preminuo maloljetnik koji je pucao na Božić u djeda i babu

4 h

0
Мушкарац убио цијелу своју породицу, па наставио даље да решета: Покољ у Америци

Svijet

Muškarac ubio cijelu svoju porodicu, pa nastavio dalje da rešeta: Pokolj u Americi

4 h

0
"Фантазије британских перверзњака": Захарова одговорила министру из Лондона

Svijet

"Fantazije britanskih perverznjaka": Zaharova odgovorila ministru iz Londona

4 h

0

Više iz rubrike

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

Društvo

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

5 h

1
Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

Društvo

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

5 h

2
Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

Društvo

Punica mu donirala bubreg: Nermin dobio novu šansu za život

6 h

0
Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

Društvo

Sladić najavio: Očekuje nas leden početak sedmice, a nakon toga velika promjena

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

01

Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

16

48

Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

16

46

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

16

33

Zaharova: Napadi na ruske oblasti - ukrajinski terorizam

16

28

Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner