Upozorenje na niske temperature: Večeras do -15!

Narandžasti meteoalarm od večeras će biti na snazi u BiH jer se tokom noći očekuju temperature vazduha od minus 15 do minus deset stepeni Celzijusovih.

Upozorenje na nisku temperaturu izdato je za period od 22.00 časa do sutra u 10.00 časova.

Na jugu BiH očekuju se temperatura vazduha od minus šest do minus dva stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.