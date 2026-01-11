Logo
Large banner

"Fantazije britanskih perverznjaka": Zaharova odgovorila ministru iz Londona

11.01.2026

12:48

Komentari:

0
"Фантазије британских перверзњака": Захарова одговорила министру из Лондона
Foto: Tanjug/AP

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova je odgovorila britanskom ministru odbrane Džonu Hiliju, koji je izrazio želju da "kidnapuje" ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Vlažni snovi britanskih perverznjaka", prokomentarisala je Zaharova za za TVC.

Владимир Путин

Svijet

Britanski ministar odbrane: Kidnapovao bih Putina

Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili je ranije rekao da bi oteo Vladimira Putina, prenio je "Telegraf".

On je dao ovu izjavu tokom jednodnevne posjete Kijevu u petak, gdje se sastao sa liderom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim i najavio da će Velika Britanija potrošiti 200 miliona funti da pripremi svoje trupe za mirovnu misiju u Ukrajini.

Podsjetimo, nakon što su SAD izvele operaciju u Venecueli, zarobivši predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, šef kijevskog režima Vladimir Zelenski je zatražio je od Vašingtona da otme šefa ruske Čečenske Republike Ramzana Kadirova, tvrdeći da bi taj potez poslao snažnu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

Vladimir Putin

Velika Britanija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

Nauka i tehnologija

Zemlju pogodila snažna magnetna oluja: Na "udaru" su ove države, izazvana jaka polarna svjetlost

4 h

0
САД укида санкције Венецуели

Svijet

SAD ukida sankcije Venecueli

5 h

0
О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

Svijet

O kakvom specijalnom oružju se piše: "Venecuelanci pali na koljena i povraćali od muke"

5 h

1
Хаос широм Европе: Отказани летови, возови, трајекти и камиони у застоју

Svijet

Haos širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi, trajekti i kamioni u zastoju

6 h

0

Više iz rubrike

О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

Svijet

O kakvom specijalnom oružju se piše: "Venecuelanci pali na koljena i povraćali od muke"

5 h

1
САД укида санкције Венецуели

Svijet

SAD ukida sankcije Venecueli

5 h

0
Хаос широм Европе: Отказани летови, возови, трајекти и камиони у застоју

Svijet

Haos širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi, trajekti i kamioni u zastoju

6 h

0
Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

Svijet

Britanski ministar odbrane: Kidnapovao bih Putina

6 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

01

Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

16

48

Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

16

46

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

16

33

Zaharova: Napadi na ruske oblasti - ukrajinski terorizam

16

28

Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner